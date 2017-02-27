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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7952795379547955
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:32

Межбанк: валютные качели продолжились

В четверг, 8 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,23/27,25 UAH/USD. Доллар сразу взял курс на повышение и по состоянию на 10:35 уже отвоевал две копейки и подошел к отметке 27,25/27,27 UAH/USD.

К 11:50 доллар достиг уровня 27,27/27,29 UAH/USD, а к 12:25 подорожал до 27,30/27,32 UAH/USD. Спустя полчаса гривна упала в стоимости еще на пару копеек и по состоянию на 12:55 доллар на Межбанке стоил 27,33/27,35 UAH/USD. Такие котировки продержались до 13:10, после чего доллар пошел на снижение.

По состоянию на 14:05 котировки доллара оказались на отметке 27,29/27,31 UAH/USD и продолжили свое падение.

Уже в 14:40 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,28/27,30 UAH/USD. Такие котировки продержались больше часа, после чего “зеленый” продолжил борьбу. В 16:00 котировки были на уровне 27,30/27,32 UAH/USD и продержались там до конца сессии.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,30/27,33
евро – 32,37/32,40

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:16

  zРадио написав:...Я сильно сомневаюсь, что выход из QE будет безболезненным...

Пылесос уже можно готовить...
Какой сейчас смысл в этих QE, если ликвидности на рынках море и деньги уже некуда пристроить?
Вернее, пристроить можно, но риски их потерять растут всё больше и больше.
Буквально на днях почти $1 трлн.($991,9 млрд.)в рамках обратного РЕПО
вернулись в ФРБ Нью-Йорка от 90 финансовых институтов под смешные 0,05% годовых. Фактически под ноль...
Это уже похоже на советский бизнес:
--- Украл ящик водки, продал, а деньги пропил ---

Тут иная проблема назревает. Поднебесная теряет темпы роста (во 2-м полугодии ожидается всего 5-6% роста ВВП, с нынешних 8%) и НБ Китая собирается не поднимать ставку, как ФРС, а наоборот, снижать...А это риск раскрутки инфляции и недовольства населения...
Не зря китайцы начали так агрессивно давить криптовалюты...

Похоже что денежно-кредитная политика 2-х самых сильных экономик мира
скоро пойдет в разнобой...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:39

  RTC12 написав:
  zРадио написав:...Я сильно сомневаюсь, что выход из QE будет безболезненным...

А какой сейчас смысл в этих QE, если ликвидности на рынках море и деньги уже некуда пристроить?
Вернее, пристроить можно, но риски их потерять растут всё больше и больше.
Буквально на днях почти $1 трлн.($991,9 млрд.)в рамках обратного РЕПО
вернулись в ФРБ Нью-Йорка от 90 финансовых институтов под смешные 0,05% годовых. Фактически под ноль...
Это уже похоже на советский бизнес:
--- Украл ящик водки, продал, а деньги пропил ---

Тут иная проблема назревает. Поднебесная теряет темпы роста (во 2-м полугодии ожидается всего 5-6% роста ВВП, с нынешних 8%) и НБ Китая собирается не поднимать ставку, как ФРС, а наоборот, снижать...А это риск раскрутки инфляции и недовольства населения...
Не зря китайцы начали так агрессивно давить криптовалюты...

Похоже что денежно-кредитная политика 2-х самых сильных экономик мира
скоро пойдет в разнобой...


При Трампе в США применялась практика объявления валютными спекулянтами ключевых торговых партнеров, ослабляющих свои валюты к доллару больше, чем на 10% в год. Не думаю, что это перевернутая страница. Надо будет - достанут в качестве аргумента и применят санкции. Влияние ТНК на демократов, судя по принятию глобального корпоративного налога, несколько преувеличено. Следовательно, лоббисты дешевого китайского импорта могут лососнуть тунца, а идея возврата производства в США - получить вторую жизнь. Я не думаю, что китайцы смогут текущее десятилетие проехать на козе прошлых двух. Во-первых, внутренний рынок уже немаленький и небедный - появилась потребительская импортозависимость, во-вторых, масштабы страны угрожают гегемонии ключевого покупателя продуктов ее экспорта, в-третьих, для роста внешнего влияния нужно мотивировать на использование юаня хотя бы сателлитных партнеров. Как ни крути, а монетарную политику Китая придется радикально переосмыслить...
zРадио
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