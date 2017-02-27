Додано: Чет 08 лип, 2021 20:25

холява написав: Добрый вечер .

Всем , наилучшие пожелания Здоровья и Успехов .



Почитал форум , все понравилось .

Термины умные , рассуждения , про США вообще .......



Почувствовал себя каким то вырванным с международной жизни и событий .

Что сделаешь -нет профильного образования .





Вообще не смотрю телевизор, кроме футбола , а вернулся с пробежки и по ТСН рассказывают что возраст 60-75 ПОХЫЛЫЙ ВИК.

ПЛ......ТЬ , возмущен.....ну с 70 ...ну куда бы ни шло .

..... но не с 60 .

Чувствуешь после этого себя каким то "косяком" .



...ну ладно к делу .

Пришли машины , оплаты -проплаты , НДС , пошлины , оплата транспорта .

Имею следующие наблюдения .....

Транспорт подешевел .

Когда искал перевозчика вообще не было проблем .

Что в Чехии , что в России готовы были остаться и на три -четыре дня , чтобы получить загрузку.

Что то не так , подумал я.(может кто то объяснит ).

Приехали за товаром покупатели -все с карточками .(на хрен они мне нужны , только проверка и сразу начинаются вопросы ).

С наличными очень мало людей .

Опять ждали меня с выручкой в банке как Архангела , только замечаний не делали .

Люди жалуются на отсутствие торговли .Особенно на отсутствие наличных.

Жалуются , что массово пытаются обмануть, предлагая расплатиться карточкой .

И карточку показывают и на телефоне показывают ,что деньги ушли , у некоторых не доходят деньги .

Когда спрашиваю , почему не дождался входа денег на карту , пожимают плечами и говорят , мол деньги нужны .(святая простота ).

В Харькове , сегодня , на Лоске , ходил как по площади .

Покупателей почти нет .Даже ни с кем не столкнулся , не то что в былые годы .

То ли все отдыхают , то ли вся торговля ушла в интернет .



Водилы в Харькове все обозленные , место ни кто не уступает , стараются облаять .

Блин , даже в Днепре уступают место .

Как то так .

С Уважением . Добрый вечер .Всем , наилучшие пожелания Здоровья и Успехов .Почитал форум , все понравилось .Термины умные , рассуждения , про США вообще .......Почувствовал себя каким то вырванным с международной жизни и событий .Что сделаешь -нет профильного образования .Вообще не смотрю телевизор, кроме футбола , а вернулся с пробежки и по ТСН рассказывают что возраст 60-75 ПОХЫЛЫЙ ВИК.ПЛ......ТЬ , возмущен.....ну с 70 ...ну куда бы ни шло ...... но не с 60 .Чувствуешь после этого себя каким то "косяком" ....ну ладно к делу .Пришли машины , оплаты -проплаты , НДС , пошлины , оплата транспорта .Имею следующие наблюдения .....Транспорт подешевел .Когда искал перевозчика вообще не было проблем .Что в Чехии , что в России готовы были остаться и на три -четыре дня , чтобы получить загрузку.Что то не так , подумал я.(может кто то объяснит ).Приехали за товаром покупатели -все с карточками .(на хрен они мне нужны , только проверка и сразу начинаются вопросы ).С наличными очень мало людей .Опять ждали меня с выручкой в банке как Архангела , только замечаний не делали .Люди жалуются на отсутствие торговли .Особенно на отсутствие наличных.Жалуются , что массово пытаются обмануть, предлагая расплатиться карточкой .И карточку показывают и на телефоне показывают ,что деньги ушли , у некоторых не доходят деньги .Когда спрашиваю , почему не дождался входа денег на карту , пожимают плечами и говорят , мол деньги нужны .(святая простота ).В Харькове , сегодня , на Лоске , ходил как по площади .Покупателей почти нет .Даже ни с кем не столкнулся , не то что в былые годы .То ли все отдыхают , то ли вся торговля ушла в интернет .Водилы в Харькове все обозленные , место ни кто не уступает , стараются облаять .Блин , даже в Днепре уступают место .Как то так .С Уважением .

Вы харьковчанин? Как-то не обратил ранее внимания.Все, что Вы сообщили, мне кажется относительным, как всегда. На Лоске нет покупателей потому что все разъехались по морям - никто не хочет покупать запчасти для дырчиковособенно в тот момент, когда цены на бензин, солярку и т.п. продолжают рост. Это лето. Так всегда из года в год повторяется.С грузовым транспортом - все зависит от маршрута. Иногда везет быстро и недорого найти фуру, а иногда ждешь водилу как у моря погоды. Хотя вроде бы нормальную цену даешь за перевозку всякого ненужного.За последний месяц заметил одну хорошую вещь по городу Харькову. Стало на улице очень много строительной техники, которая не стоит, а работает - возит, грузит, копает, трамбует и т.д. Рабочие работают, инженеры ходят с чертежами - красота. Это признаки того, что люди эти получат деньги и абсолютно вся торговля в городе вскоре вздохнет с облегчением и деньги польются к ним рекой. Карантины ведь в других странах еще не отменили.С банковскими карточками сейчас что-то происходит. Приватбанк делает нехорошие и подозрительные телодвижения. Это несет серьезную угрозу для предпринимателей и обычных людей. Важно здесь знать первопричину этих всех событий, чтобы сделать правильные выводы. Но я пока не способен понять и предположить что-то другое кроме того, что приватбанк готовят к продаже и поэтому предварительно его либо "банкротят", либо избавляются от токсичных активов. Не изучил конкретные действия банка, если что. Если же кто-то здесь внесет ясность, то буду благодарен.Хотя это очень маловероятно, инсайд в чистом виде не выходит наружу никогда.Что касается злых водил, то это временное помутнение разума у людей. связанное с погодой. Гроза каждый день в течении недели полторы - это действует даже на 15-ти летних. Про тех кто старше тридцати я вообще молчу.Что касается бега, то поддержую Ваше хобби. Надеюсь, что Вы не гоняетесь при этом за молодыми бегуньями ибо это чревато травмами. Мышцы и связки у мужчин старше 30 лет можно легко очень травмировать, погнавшись за симпатичной бегуньей.