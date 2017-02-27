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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7953795479557956
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:03

Сибарит На планете Ка-Пекс с баулами напряг.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачу далі нагнітання думки від певних дописувачів на багатьох ресурсах про те, що значний ріст експорту - це вигадки гривнепатріотів, а насправді валюти на МБ немає і гривні зміцнюватися не судилося. Шлях тільки на 50.
Зробив просту річ. Зараз НБУ надав дані про обсяг торгів на МБ за чотири дні липня, я взяв їх і ще останні 5 днів червня і просумував. Те саме зробив за аналогічний період в 2020 і 2019 роках. Отже, обсяг торгів на МБ за 9 останніх днів цього року - 4,674 млрд уо; за 2020 рік - 4,196 млрд при чому, якщо памятаєте, то тільки 23 червня 2020 року Нафтогаз продав 400 млн (і явно не експортних а...); в 2019 р за аналогічний період обсяг торгів на МБ - 2,92 млрд.
А нерезидентів зараз нема, зовсім, це тільки експорт і нещасних пару доларів від корупційної пралки - автодору...
;)
orest
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:26

  Сибарит написав:
  холява написав:Транспорт подешевел .
Когда искал перевозчика вообще не было проблем .
Что в Чехии , что в России готовы были остаться и на три -четыре дня , чтобы получить загрузку.

Нехороший признак.
Падение цен на грузоперевозки часто становится одним из самых ранних признаков спада в экономике.
Но бывают и локальные проблемы.

  холява написав:С наличными очень мало людей .

С этим придется смириться и приспособиться.
Не хотят больше люди таскать баулы. Другое дело, что для опта естественней СЭП, чем карточки, к нему меньше претензий.

Нашел ответ в старом советском анекдоте.
Газетный киоск. Диалог покупателя и продавца: - Правда есть? - Правды нет!- А Украина? - Продана, есть Труд за три копейки.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:59

  Деньги написав:
  Сибарит написав:
  холява написав:Транспорт подешевел .
Когда искал перевозчика вообще не было проблем .
Что в Чехии , что в России готовы были остаться и на три -четыре дня , чтобы получить загрузку.

Нехороший признак.
Падение цен на грузоперевозки часто становится одним из самых ранних признаков спада в экономике.
Но бывают и локальные проблемы.

  холява написав:С наличными очень мало людей .

С этим придется смириться и приспособиться.
Не хотят больше люди таскать баулы. Другое дело, что для опта естественней СЭП, чем карточки, к нему меньше претензий.

Нашел ответ в старом советском анекдоте.
Газетный киоск. Диалог покупателя и продавца: - Правда есть? - Правды нет!- А Украина? - Продана, есть Труд за три копейки.

Рано продавать Украину. В анекдоте шла речь о Советской России.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А ойро сейчас никому не нужное или ждем ниже 32? Вроде и цена интересная
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:13

  sergia написав:А ойро сейчас никому не нужное или ждем ниже 32? Вроде и цена интересная

Ніяк не можу в таку жару наважитися дійти до обмінки\банку що відкупити те що продав дорожче весною, бо була ситуація: "грошей зовсім нема - пора продавати валюту"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:19

  orest написав:Бачу далі нагнітання думки від певних дописувачів на багатьох ресурсах про те, що значний ріст експорту - це вигадки гривнепатріотів, а насправді валюти на МБ немає і гривні зміцнюватися не судилося. Шлях тільки на 50.
Зробив просту річ. Зараз НБУ надав дані про обсяг торгів на МБ за чотири дні липня, я взяв їх і ще останні 5 днів червня і просумував. Те саме зробив за аналогічний період в 2020 і 2019 роках. Отже, обсяг торгів на МБ за 9 останніх днів цього року - 4,674 млрд уо; за 2020 рік - 4,196 млрд при чому, якщо памятаєте, то тільки 23 червня 2020 року Нафтогаз продав 400 млн (і явно не експортних а...); в 2019 р за аналогічний період обсяг торгів на МБ - 2,92 млрд.
А нерезидентів зараз нема, зовсім, це тільки експорт і нещасних пару доларів від корупційної пралки - автодору...
;)


Объем торгов на межбанке = экспорт? Что-то новенькое (и трешовенькое :D ). За весь июнь экспорт товаров составил 5,3 млрд. Ну пусть еще на 1 млрд продали услуг - специально завышаю, чтобы не было желания придраться. Соответственно, 4,7 млрд за 9 дней даже смелым предположением не назовешь. Это ляп, который срочно нужно отредактировать, пока вечер и форумчан еще немного прочитало...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 08 лип, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:20

  orest написав:Бачу далі нагнітання думки від певних дописувачів на багатьох ресурсах про те, що значний ріст експорту - це вигадки гривнепатріотів, а насправді валюти на МБ немає і гривні зміцнюватися не судилося. Шлях тільки на 50.
Зробив просту річ. Зараз НБУ надав дані про обсяг торгів на МБ за чотири дні липня, я взяв їх і ще останні 5 днів червня і просумував. Те саме зробив за аналогічний період в 2020 і 2019 роках. Отже, обсяг торгів на МБ за 9 останніх днів цього року - 4,674 млрд уо; за 2020 рік - 4,196 млрд при чому, якщо памятаєте, то тільки 23 червня 2020 року Нафтогаз продав 400 млн (і явно не експортних а...); в 2019 р за аналогічний період обсяг торгів на МБ - 2,92 млрд.
А нерезидентів зараз нема, зовсім, це тільки експорт і нещасних пару доларів від корупційної пралки - автодору...
;)


Прошу только не впадать в заблуждения по типу того, что доходы прошлых периодов типа гарантируют доходы будущих периодов. Наоборот, удачное прошлое (хорошая выручка аграриев из-за ситуационного роста мировых цен на зерновые и другую агропродукцию - зерно, подсолнечное масло) не только не гарантируют, но я бы сказал, что прогнозируют убытки в ближайшее время. Обычно причина кроется в быстром появлении всевозможных конкурентов, которые прилетят как мухи на сладкое. А еще в появлении товаров заменителей, а также изменении вкусов потребителей.

Например, я стал меньше потреблять подсолнечного масла. :mrgreen: Стал лучше при этом себя чувствовать. Отказался полностью от белого хлеба. Даже сбросил лишний вес.

Ну и также не нужно забывать или не замечать роста цен на нефть и нефтепродукты, что является для страны тем самым критически важным импортом. А значит его будут покупать по любым ценам, которые вполне могут подняться и до 120 долларов за баррель нефти, к примеру совсем незаметно и очень быстро. Ведь экономика мировая начинает восстанавливаться постепенно, а значит рост цен на все уже сложно будет остановить. Инфляция станет теперь очень заметной. Количественные ослабления, QE, дошли наконец-то и на товарный рынок. Не прошло и 5 лет.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 22:21

  flyman написав:
  sergia написав:А ойро сейчас никому не нужное или ждем ниже 32? Вроде и цена интересная

Ніяк не можу в таку жару наважитися дійти до обмінки\банку що відкупити те що продав дорожче весною, бо була ситуація: "грошей зовсім нема - пора продавати валюту"

а чому не онлайн?
sergia
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