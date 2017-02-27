Додано: Чет 08 лип, 2021 22:20

orest написав: Бачу далі нагнітання думки від певних дописувачів на багатьох ресурсах про те, що значний ріст експорту - це вигадки гривнепатріотів, а насправді валюти на МБ немає і гривні зміцнюватися не судилося. Шлях тільки на 50.

Зробив просту річ. Зараз НБУ надав дані про обсяг торгів на МБ за чотири дні липня, я взяв їх і ще останні 5 днів червня і просумував. Те саме зробив за аналогічний період в 2020 і 2019 роках. Отже, обсяг торгів на МБ за 9 останніх днів цього року - 4,674 млрд уо; за 2020 рік - 4,196 млрд при чому, якщо памятаєте, то тільки 23 червня 2020 року Нафтогаз продав 400 млн (і явно не експортних а...); в 2019 р за аналогічний період обсяг торгів на МБ - 2,92 млрд.

А нерезидентів зараз нема, зовсім, це тільки експорт і нещасних пару доларів від корупційної пралки - автодору...

Бачу далі нагнітання думки від певних дописувачів на багатьох ресурсах про те, що значний ріст експорту - це вигадки гривнепатріотів, а насправді валюти на МБ немає і гривні зміцнюватися не судилося. Шлях тільки на 50.Зробив просту річ. Зараз НБУ надав дані про обсяг торгів на МБ за чотири дні липня, я взяв їх і ще останні 5 днів червня і просумував. Те саме зробив за аналогічний період в 2020 і 2019 роках. Отже, обсяг торгів на МБ за 9 останніх днів цього року - 4,674 млрд уо; за 2020 рік - 4,196 млрд при чому, якщо памятаєте, то тільки 23 червня 2020 року Нафтогаз продав 400 млн (і явно не експортних а...); в 2019 р за аналогічний період обсяг торгів на МБ - 2,92 млрд.А нерезидентів зараз нема, зовсім, це тільки експорт і нещасних пару доларів від корупційної пралки - автодору...

Прошу только не впадать в заблуждения по типу того, что доходы прошлых периодов типа гарантируют доходы будущих периодов. Наоборот, удачное прошлое (хорошая выручка аграриев из-за ситуационного роста мировых цен на зерновые и другую агропродукцию - зерно, подсолнечное масло) не только не гарантируют, но я бы сказал, что прогнозируют убытки в ближайшее время. Обычно причина кроется в быстром появлении всевозможных конкурентов, которые прилетят как мухи на сладкое. А еще в появлении товаров заменителей, а также изменении вкусов потребителей.Например, я стал меньше потреблять подсолнечного масла.Стал лучше при этом себя чувствовать. Отказался полностью от белого хлеба. Даже сбросил лишний вес.Ну и также не нужно забывать или не замечать роста цен на нефть и нефтепродукты, что является для страны тем самым критически важным импортом. А значит его будут покупать по любым ценам, которые вполне могут подняться и до 120 долларов за баррель нефти, к примеру совсем незаметно и очень быстро. Ведь экономика мировая начинает восстанавливаться постепенно, а значит рост цен на все уже сложно будет остановить. Инфляция станет теперь очень заметной. Количественные ослабления, QE, дошли наконец-то и на товарный рынок. Не прошло и 5 лет.