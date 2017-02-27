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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лип, 2021 23:20
sergia написав:
Рано продавать Украину. В анекдоте шла речь о Советской России.
ну почему же?: "РАДЯНСЬКА УКРАЇНА" – газета, виходила в Києві 6 разів на тиждень, орган ЦК КП(б)У/ КПУ, ВР УРСР і РНК/РМ УРСР.
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