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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7954795579567957
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:20

  sergia написав:Рано продавать Украину. В анекдоте шла речь о Советской России.


ну почему же?: "РАДЯНСЬКА УКРАЇНА" – газета, виходила в Києві 6 разів на тиждень, орган ЦК КП(б)У/ КПУ, ВР УРСР і РНК/РМ УРСР.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 23:56

ПУМБ рассылает СМС-ки о том, что надо переводить валютные депозиты в гривневые, чтобы больше заработать. :)
andrein
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