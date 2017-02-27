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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7954795579567957
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:32

  juristkostya написав:
  andrein написав:ПУМБ рассылает СМС-ки о том, что надо переводить валютные депозиты в гривневые, чтобы больше заработать. :)

Мало того, с конца мая он не предлагает депозитов в евро вообще. Даже под 0,01%


А в Райффе по евровому счету - нужно еще им доплачивать 2 евро/мес.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:А в Райффе по евровому счету - нужно еще им доплачивать 2 евро/мес.
ну, "клиентоориентированность" Райфа мы тут недавно обсуждали :-))))))) там вообще масса некомфортного.
juristkostya
 
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odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:45

  juristkostya написав:
  andrein написав:ПУМБ рассылает СМС-ки о том, что надо переводить валютные депозиты в гривневые, чтобы больше заработать. :)

Мало того, с конца мая он не предлагает депозитов в евро вообще. Даже под 0,01%

магия, валюта становится не нужна...от слова совсем. Скоро обменки принимать перестанут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:50

vitaliian , ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:52

  Hotab написав:vitaliian , ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
ему виднее за что обычно дают по морде.
vitaliian
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