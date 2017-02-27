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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:32
juristkostya написав: andrein написав:
ПУМБ рассылает СМС-ки о том, что надо переводить валютные депозиты в гривневые, чтобы больше заработать.
Мало того, с конца мая он не предлагает депозитов в евро вообще. Даже под 0,01%
А в Райффе по евровому счету - нужно еще им доплачивать 2 евро/мес.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:43
Миша-клиент написав:
А в Райффе по евровому счету - нужно еще им доплачивать 2 евро/мес.
ну, "клиентоориентированность" Райфа мы тут недавно обсуждали
)))))) там вообще масса некомфортного.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:43
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:50
vitaliian , ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:52
Hotab написав:vitaliian
, ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
ему виднее за что обычно дают по морде.
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