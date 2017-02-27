Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:32
juristkostya написав: andrein написав:
ПУМБ рассылает СМС-ки о том, что надо переводить валютные депозиты в гривневые, чтобы больше заработать.
Мало того, с конца мая он не предлагает депозитов в евро вообще. Даже под 0,01%
А в Райффе по евровому счету - нужно еще им доплачивать 2 евро/мес.
Миша-клиент
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:43
Миша-клиент написав:
А в Райффе по евровому счету - нужно еще им доплачивать 2 евро/мес.
ну, "клиентоориентированность" Райфа мы тут недавно обсуждали
)))))) там вообще масса некомфортного.
juristkostya
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:43
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odessit2007
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:50
vitaliian , ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
Hotab
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 08:52
Hotab написав: vitaliian
, ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
ему виднее за что обычно дают по морде.
vitaliian
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:25
Это уже почти год во всех банках.
Банки не могут выдавать кредиты в валюте, поэтому валютные депозиты для них убыточны.
pppman
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:11
pppman написав:
Это уже почти год во всех банках.
Банки не могут выдавать кредиты в валюте, поэтому валютные депозиты для них убыточны.
в багатьох банках зараз депозити по 0.01% в РІК
поточна інфляція в США - 5% ! і прогноз на збільшення
питання - як зберігати і не втрачати на інфляції заощаджену валюту простолюдину?
greenozon
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:18
Международный валютный фонд утвердил распределение SDR на сумму $650 млрд. Данная инициатива, как ожидается, повысит ликвидность и резервы государств-членов МВФ, а также поспособствует стабилизации мировой экономики, передает Banker.ua со ссылкой на материалы Интерфакс-Украина.
8 июля Совет исполнительных директоров МВФ согласовал распределение СПЗ на сумму $650 млрд. По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса.
https://banker.ua/mvf-raspredelenie-sdr ... n_get_more
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:29
Hotab написав: vitaliian
, ну Охрименко когда-то говорил, что "скоро за 100 долларов будут давать по морде". Наверное это уже то самое время наступает.
судя по его распухшей пачке, его уже давно отоварили
sequence
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