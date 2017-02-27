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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7955795679577958
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:06

  pppman написав:Это уже почти год во всех банках.
Банки не могут выдавать кредиты в валюте, поэтому валютные депозиты для них убыточны.

банки кредитуют с удовольствием юр лиц в валюте которые готовы брать кредиты в валюте
все лишние баксы - отправляют в ОВГЗ под 3.9%
банки легко могут привлекать депо по 2.5-3% в баксах
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:28

Олежан
Насколько я знаю не всем дают, кто готов, а тем у кого есть валютная выручка.
Здесь есть работники банков, надеюсь они смогут разъяснить?..
Заранее благодарен.
pppman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.07.2021...................27,3204
Доллар прибавил около 3.5 копеек.

МКГ*............7.0614............7.0431...........-0.26%

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После перекура выросли на 3 копейки, откатились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Потом выросли на копейку, снова откатились на полкопейки и взяли паузу подлиннее. Типичная пила с очень мелкими зубьями.
Индекс доллара, достигнув локального минимума вчера после окончания нашей сессии, развернулся, немного подпрыгнул и потом плавно рос до утра. С открытия нашей сессии снова наметилось небольшое снижение. За сутки оказались в минусе.
Справочный курс встретили котировками 27.3100 - 27.3300, что на 3 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Обналичка и досрочный возврат тендерного рефинанса были уравновешены расходами казначейства. Остальные факторы были совсем мелкими.

В среду объем МБ сократился с 449.4 до 381.4 млн. Обороты чистые. Банки по-прежнему пассивны. Клиентское предложение уменьшилось и его превысил почти не изменившийся спрос. Обороты на этой неделе существенно меньше, чем ранее, но это можно считать скорее возвращением к норме, чем аномалией.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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  #<1 ... 7955795679577958
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