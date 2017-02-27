Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

09.07.2021...................27,3204

Доллар прибавил около 3.5 копеек.



МКГ*............7.0614............7.0431...........-0.26%



Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После перекура выросли на 3 копейки, откатились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Потом выросли на копейку, снова откатились на полкопейки и взяли паузу подлиннее. Типичная пила с очень мелкими зубьями.

Индекс доллара, достигнув локального минимума вчера после окончания нашей сессии, развернулся, немного подпрыгнул и потом плавно рос до утра. С открытия нашей сессии снова наметилось небольшое снижение. За сутки оказались в минусе.

Справочный курс встретили котировками 27.3100 - 27.3300, что на 3 копейки выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах практически не изменились. Обналичка и досрочный возврат тендерного рефинанса были уравновешены расходами казначейства. Остальные факторы были совсем мелкими.



В среду объем МБ сократился с 449.4 до 381.4 млн. Обороты чистые. Банки по-прежнему пассивны. Клиентское предложение уменьшилось и его превысил почти не изменившийся спрос. Обороты на этой неделе существенно меньше, чем ранее, но это можно считать скорее возвращением к норме, чем аномалией.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.