банки кредитуют с удовольствием юр лиц в валюте которые готовы брать кредиты в валюте
все лишние баксы - отправляют в ОВГЗ под 3.9%
банки легко могут привлекать депо по 2.5-3% в баксах
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:06
банки кредитуют с удовольствием юр лиц в валюте которые готовы брать кредиты в валюте
все лишние баксы - отправляют в ОВГЗ под 3.9%
банки легко могут привлекать депо по 2.5-3% в баксах
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:28
Олежан
Насколько я знаю не всем дают, кто готов, а тем у кого есть валютная выручка.
Здесь есть работники банков, надеюсь они смогут разъяснить?..
Заранее благодарен.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:31
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.07.2021...................27,3204
Доллар прибавил около 3.5 копеек.
МКГ*............7.0614............7.0431...........-0.26%
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После перекура выросли на 3 копейки, откатились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Потом выросли на копейку, снова откатились на полкопейки и взяли паузу подлиннее. Типичная пила с очень мелкими зубьями.
Индекс доллара, достигнув локального минимума вчера после окончания нашей сессии, развернулся, немного подпрыгнул и потом плавно рос до утра. С открытия нашей сессии снова наметилось небольшое снижение. За сутки оказались в минусе.
Справочный курс встретили котировками 27.3100 - 27.3300, что на 3 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Обналичка и досрочный возврат тендерного рефинанса были уравновешены расходами казначейства. Остальные факторы были совсем мелкими.
В среду объем МБ сократился с 449.4 до 381.4 млн. Обороты чистые. Банки по-прежнему пассивны. Клиентское предложение уменьшилось и его превысил почти не изменившийся спрос. Обороты на этой неделе существенно меньше, чем ранее, но это можно считать скорее возвращением к норме, чем аномалией.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:28
не Украина, а Россия...не надо манипулировать
вот оригинал
Газетный киоск. Покупатель:≈ Правда есть?≈ Правды нет≈ А Россия?≈ Вся продана. Есть Труд за 3 копейки.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:37
думаю, что нефть в ближайший год не превысит 100 долл. причина в том, что нефти много, ее гораздо больше, чем сегодня может освоить планета (хранить в прок не выгодно), так что тут вы нагнетаете зря
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:49
ему давно надо было дать по морде))) еще в январе, когда поперся на помойку ПаРаша тв
к скобеевой...(денег ему захотелось кровавых)
Охрим пытался держаться , но опыта общения с людоедами у нет поэтому его там быстро вдули..
ДС даже банил, за упоминание имени на этой ветке (и удалял сообщение)
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:53
Вы жарьте, а рыба будет
Міністр фінансів Сергій Марченко під час робочого візиту до США провів ряд зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці, повідомляє Міністерство фінансів.
Інформація Мінфіну:
"Представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці.
Переговори відбулись з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ.
Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ".
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада України у короткий термін ухвалила ряд законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.
до 15 сентября деньги зайдут в страну
Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:57
Раніше глава НБУ Кирило Шевченко зазначав, що Україна пропорційно своїй квоті в МВФ може отримати понад $2,7 млрд у доларовому еквіваленті в рамках нової ініціативи Фонду про додаткову емісію SDR.
Для України важливо отримати ці кошти до настання пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні, які оцінюються в $3 млрд або більше половини від усіх таких виплат поточного року.
Георгієва зазначила, що метою є задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах під час глибокої кризи з часів Великої депресії.
"Розподіл SDR підвищить ліквідність і резерви всіх наших держав-членів, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки", - зазначила директор-розпорядник.
За її словами, в 2009 році розподіл СПЗ зробив значний внесок у відновлення після світової фінансової кризи.
"Розподіл SDR допоможе кожній державі-члену МВФ, особливо вразливим країнам, і зміцнить ухвалені ними заходи у відповідь на кризу, викликану COVID-19. У майбутні місяці ми продовжимо активно взаємодіяти з нашими державами-членами з метою пошуку прийнятних шляхів добровільної передачі SDR від багатших членів для надання підтримки біднішим і вразливим країнам", - зазначила Георгієва.
Для прийняття рішення про затвердження розподілу СПЗ Раді керуючих потрібна підтримка з боку держав-членів, що представляють більшість у 85% від загальної кількості голосів. СДР, отримані в порядку розподілу, надаються держав
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:01
В.о. глави “Укрзалізниці” Іван Юрик повідомив, що компанія розмістила розмістила 5-річні єврооблігації на суму $300 млн дол 7,875%.
"Ці гроші повністю призначені для рефінансування старих боргів компанії, що позичались десять років тому під значно вищою ставкою, таким чином ці гроші не призведуть до підвищення боргового навантаження, проте понизять середньозважену ставку кредитного портфелю компанії", - зазначив керівник УЗ.
Як повідомлялося, в середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці" з "негативного" на "позитивний" у зв`язку з фіналізацією в травні угоди зі Сбербанком про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.
"Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня" , - зазначило агентство.
Агентство також зауважувало, що показники кредитоспроможності УЗ почали відновлюватися після слабкого 2020 року, але операційне середовище залишається складним.
"Укрзалізниця" за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% - до 75,3 млрд грн.
Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $50 млн і виплатила купон по ним.
что лучше купить ОВГЗ в гривне на 5 лет под 12,5% или валютные бонды Укрзалізниці под
7,875%.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Читайте внимательно "за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку"
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