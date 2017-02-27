orest написав:Международный валютный фонд утвердил распределение SDR на сумму $650 млрд. Данная инициатива, как ожидается, повысит ликвидность и резервы государств-членов МВФ, а также поспособствует стабилизации мировой экономики, передает Banker.ua со ссылкой на материалы Интерфакс-Украина.
8 июля Совет исполнительных директоров МВФ согласовал распределение СПЗ на сумму $650 млрд. По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса. https://banker.ua/mvf-raspredelenie-sdr ... n_get_more
prodigy написав:В.о. глави “Укрзалізниці” Іван Юрик повідомив, що компанія розмістила розмістила 5-річні єврооблігації на суму $300 млн дол 7,875%.
"Ці гроші повністю призначені для рефінансування старих боргів компанії, що позичались десять років тому під значно вищою ставкою, таким чином ці гроші не призведуть до підвищення боргового навантаження, проте понизять середньозважену ставку кредитного портфелю компанії", - зазначив керівник УЗ.
Як повідомлялося, в середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці" з "негативного" на "позитивний" у зв`язку з фіналізацією в травні угоди зі Сбербанком про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.
"Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня" , - зазначило агентство.
Агентство також зауважувало, що показники кредитоспроможності УЗ почали відновлюватися після слабкого 2020 року, але операційне середовище залишається складним.
"Укрзалізниця" за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% - до 75,3 млрд грн.
Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $50 млн і виплатила купон по ним.
что лучше купить ОВГЗ в гривне на 5 лет под 12,5% или валютные бонды Укрзалізниці под 7,875%.
нема кого кредитувати банкам у валюті, тому депозити під 0,01%, гагага