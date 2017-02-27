Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:07

pppman написав: Насколько я знаю не всем дают, кто готов, а тем у кого есть валютная выручка.

Здесь есть работники банков, надеюсь они смогут разъяснить?..

Заранее благодарен. Насколько я знаю не всем дают, кто готов, а тем у кого есть валютная выручка.Здесь есть работники банков, надеюсь они смогут разъяснить?..Заранее благодарен.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................09.07.2021...........12.07.2021дата розрахунку...............08.07.2021............09.07.2021Євро..................................32,3191.................32,4056...+0.27%Долар США.......................27,2862....................+0.14%После полудня курс почти не изменился.Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После перекура выросли на 3 копейки, откатились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Потом выросли на копейку, снова откатились на полкопейки и взяли паузу подлиннее. Типичная пила с очень мелкими зубьями.Индекс доллара, достигнув локального минимума вчера после окончания нашей сессии, развернулся, немного подпрыгнул и потом плавно рос до утра. С открытия нашей сессии снова наметилось небольшое снижение. За сутки оказались в минусе.Справочный курс встретили котировками 27.3100 - 27.3300, что на 3 копейки выше открытия.Перед обедом приподнялись на полкопейки. В традиционное обеденное время опустились на полкопейки и после короткой паузы выросли на копейку. После обеда опустились на полкопейки и уравновесились до наступления времени фиксации официального курса. Сдается мне, что на обед перестал уходить не МБ, а УкрдилингВ мире доллар после полудня ускорил падение.Официальный курс встретили котировками 27.3150 - 27.3350. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Давно не было такого спокойствия.Учитывая уменьшение на этой неделе оборотов, можно предположить, что на рынке не появлялись слишком крупные игроки, которые способны внести серьезный дисбаланс.Этот день в истории:2020 - 26.9335 (-2) +392019 - 25.4892 (-12) +1842018 - 26.2498 (-7)2017 - 26.0230 (-4)Вот. Помню, что это было прописано и в нормативке, но пока не нашел.На пике кризиса среди пакета валютных ограничений вводилось ограничение, разрешающее валютное кредитование только под внешние обязательства, но оно было быстро отменено. Судя по тексту, клиенты без валютной выручки и сами не рвутся брать кредиты в валюте.Потребительские валютные кредиты запрещены Законом о защите прав потребителей.