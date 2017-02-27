orest написав:Международный валютный фонд утвердил распределение SDR на сумму $650 млрд. Данная инициатива, как ожидается, повысит ликвидность и резервы государств-членов МВФ, а также поспособствует стабилизации мировой экономики, передает Banker.ua со ссылкой на материалы Интерфакс-Украина.
8 июля Совет исполнительных директоров МВФ согласовал распределение СПЗ на сумму $650 млрд. По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса. https://banker.ua/mvf-raspredelenie-sdr ... n_get_more
prodigy написав:В.о. глави “Укрзалізниці” Іван Юрик повідомив, що компанія розмістила розмістила 5-річні єврооблігації на суму $300 млн дол 7,875%.
"Ці гроші повністю призначені для рефінансування старих боргів компанії, що позичались десять років тому під значно вищою ставкою, таким чином ці гроші не призведуть до підвищення боргового навантаження, проте понизять середньозважену ставку кредитного портфелю компанії", - зазначив керівник УЗ.
Як повідомлялося, в середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці" з "негативного" на "позитивний" у зв`язку з фіналізацією в травні угоди зі Сбербанком про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.
"Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня" , - зазначило агентство.
Агентство також зауважувало, що показники кредитоспроможності УЗ почали відновлюватися після слабкого 2020 року, але операційне середовище залишається складним.
"Укрзалізниця" за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% - до 75,3 млрд грн.
Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $50 млн і виплатила купон по ним.
что лучше купить ОВГЗ в гривне на 5 лет под 12,5% или валютные бонды Укрзалізниці под 7,875%.
нема кого кредитувати банкам у валюті, тому депозити під 0,01%, гагага
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................09.07.2021...........12.07.2021 дата розрахунку...............08.07.2021............09.07.2021 Євро..................................32,3191.................32,4056...+0.27% Долар США.......................27,2862.................27,3234...+0.14% После полудня курс почти не изменился. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После перекура выросли на 3 копейки, откатились на полкопейки и взяли небольшую паузу. Потом выросли на копейку, снова откатились на полкопейки и взяли паузу подлиннее. Типичная пила с очень мелкими зубьями. Индекс доллара, достигнув локального минимума вчера после окончания нашей сессии, развернулся, немного подпрыгнул и потом плавно рос до утра. С открытия нашей сессии снова наметилось небольшое снижение. За сутки оказались в минусе. Справочный курс встретили котировками 27.3100 - 27.3300, что на 3 копейки выше открытия. Перед обедом приподнялись на полкопейки. В традиционное обеденное время опустились на полкопейки и после короткой паузы выросли на копейку. После обеда опустились на полкопейки и уравновесились до наступления времени фиксации официального курса. Сдается мне, что на обед перестал уходить не МБ, а Укрдилинг В мире доллар после полудня ускорил падение. Официальный курс встретили котировками 27.3150 - 27.3350. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Давно не было такого спокойствия. Учитывая уменьшение на этой неделе оборотов, можно предположить, что на рынке не появлялись слишком крупные игроки, которые способны внести серьезный дисбаланс.
Этот день в истории: 2020 - 26.9335 (-2) +39 2019 - 25.4892 (-12) +184
2018 - 26.2498 (-7) 2017 - 26.0230 (-4)
pppman написав:Насколько я знаю не всем дают, кто готов, а тем у кого есть валютная выручка. Здесь есть работники банков, надеюсь они смогут разъяснить?.. Заранее благодарен.
Вот разъяснение работника банка. Помню, что это было прописано и в нормативке, но пока не нашел. На пике кризиса среди пакета валютных ограничений вводилось ограничение, разрешающее валютное кредитование только под внешние обязательства, но оно было быстро отменено. Судя по тексту, клиенты без валютной выручки и сами не рвутся брать кредиты в валюте. Потребительские валютные кредиты запрещены Законом о защите прав потребителей.
prodigy написав:В.о. глави “Укрзалізниці” Іван Юрик повідомив, що компанія розмістила розмістила 5-річні єврооблігації на суму $300 млн дол 7,875%.
"Ці гроші повністю призначені для рефінансування старих боргів компанії, що позичались десять років тому під значно вищою ставкою, таким чином ці гроші не призведуть до підвищення боргового навантаження, проте понизять середньозважену ставку кредитного портфелю компанії", - зазначив керівник УЗ.
Як повідомлялося, в середині червня агентство S&P змінило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці" з "негативного" на "позитивний" у зв`язку з фіналізацією в травні угоди зі Сбербанком про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком. Згідно з новими умовами, основна сума платежу в розмірі $116 млн, яка повинна була бути проведена 31 травня, тепер рівномірно розподілена.
"Ми очікуємо, що УЗ зробить своєчасну виплату останнього платежу в розмірі $50 млн за єврооблігаціями 2021 року в вересні. Тому ми підтвердили наш довгостроковий кредитний рейтинг емітента "CCC" і видалили його зі списку CreditWatch, куди він був поміщений з негативними наслідками 21 квітня" , - зазначило агентство.
Агентство також зауважувало, що показники кредитоспроможності УЗ почали відновлюватися після слабкого 2020 року, але операційне середовище залишається складним.
"Укрзалізниця" за підсумками 2020 року одержала 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,99 млрд грн чистого прибутку в 2019 році, а її виручка скоротилася на 16,7% - до 75,3 млрд грн.
Компанія в березні здійснила чергове погашення частини єврооблігацій на $50 млн і виплатила купон по ним.
что лучше купить ОВГЗ в гривне на 5 лет под 12,5% или валютные бонды Укрзалізниці под 7,875%.
РЖД размещает «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков с купоном 0,84%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. РЖД стала первой в России компанией – эмитентом «зеленых» облигаций во франках, сказал «Ведомостям» глава JP Morgan в России Ян Тавровский. Ставка купона в 0,84% – самая низкая для российских эмитентов еврооблигаций, не только во франках, но и в других валютах, таких как евро или доллары. «Компании удалось удачно разместить бонды, несмотря на сложную ситуацию на рынке», – отметил он. JP Motgan – один из организаторов размещения. В прошлом году РЖД уже размещала «зеленые» еврооблигации, став первой российской компанией, предложившей рынку этот инструмент. Она разместила 8-летние «зеленые» евробонды на 500 млн евро с доходностью 2,2%.
От чого рашка під 0.8% і 2.2% А Україна платить «іноземним» інвесторам 7.8%?