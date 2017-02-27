Всего за январь—март 2021 года мошенники украли путем несанкционированных переводов у граждан и компаний в России 2,9 млрд руб., следует из опубликованной статистики ЦБ. Это на 57% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Из этой суммы банки смогли вернуть клиентам только 7,3%. Для сравнения: в первом квартале 2020 года мошенники украли 1,8 трлн руб., а банки вернули — 11,3%. При этом за год снизилась доля социальной инженерии по всем операциям без согласия клиента, которая является для банков основной причиной отказа в возврате клиентам украденных средств, — с 64 до 56,2%.
неплохо так воруют, у кого-нибудь воровали деньги в карт?
я по графикам посчитал получается инфляция достигла 9.681 % в годовом исчислении. депозиты должны открываться не менее чем под 9.681/0.805 = 12.02 % годовых чтобы в ноль выходить
Ага. А долларовые - не менее, чем под 5% чистыми, чтобы отбить инфляцию в США, а евровые - под 2% чистыми, аналогично. А УЗ брать под 6% хотя бы у Ощада, а не под 7,9% у Сбера. А Ощад, как было сказано - под 5 у меня (и у всех - мне не жалко ). Но депозиты никому ничего не должны и такая задача (компенсировать инфляционные потери), похоже, перед БС не стоит. Абыдна.
Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на 1,02 млн тонн (+18,9% по сравнению с 2020/2021МГ) - до 6,4 млн тонн, его производство - на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн. Согласно данным Минсельхоза США, Украина в текущем маркетинговом году останется основным мировым экспортером подсолнечного масла, при этом мировое производство подсолнечного масла вырастет на 10,2% - до 21,15 млн тонн. Источник: https://biz.censor.net/n3276200
От цікаво а чому Європа та США не вирощують соняшник? Європа експортує автівки та літаки, а Україна «високотехнологічну» соняшникову олію з «великою» доданою вартістю.
Востаннє редагувалось Ukrainian в П'ят 09 лип, 2021 18:13, всього редагувалось 2 разів.
В последний рабочий день недели, пятницу, 9 июля торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,28/27,30 UAH/USD, после чего взяли курс на повышение. По состоянию на 10:35 курс доллара на Межбанке поднялся к отметке 27,31/27,33 UAH/USD.
После незначительного колебания в 10:40, когда «зеленый» потерял в стоимости одну копейку, он вернулся к предыдущему показателю в 27,31/27,33 UAH/USD и продержался на таком уровне до 13:55.
В 13:59 доллар сумел отвоевать одну копейку и повысился до уровня 27,32/27,34 UAH/USD, однако уже в 14:30 снова стоил 27,31/27,33 UAH/USD.
По состоянию на 16:05 котировки доллара снизились еще больше и оказались в указанный час на отметке 27,30 /27,33 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка: доллар США — 27,30/27,33 евро — 32,38/32,42
zРадио написав: Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4% http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf
Вот, на самом деле, "цифра дня". "... Мировые цены на продукты питания упали в июне впервые за 12 месяцев, чему способствовало снижение цен на растительные масла, зерновые и молочные продукты, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН (ФАО). В годовом исчислении в июне цены выросли на 33,9%, пишет Reuters. https://ru.investing.com/news/economy/article-2068032
Хорошая новость (для предложения МБ) в том, что при таком скачке спускаться они будут тоже не быстро и не камнем. Интересно, это уже хаИ (год/к году) или с новым урожаем придут новые рекорды? Еще интересней, когда и в какой мере эти 34% (до)перенесутся на наш ИПЦ? Пока - грубо на треть. Если осенью, по недоброй традиции, вместе с новыми комуналями (и возможными локдаунами), тогда пересичному станет точно не до валюты, в сентябре подергаемся на долговых пиках, а с октября пойдет сдача на "бутылку кефира-пол-батона" (главное - чтоб не на концентратор).
Сибарит написав:За прошедшую неделю 05-09.07.2021 НБУ выкупил 20 млн. Ничего не продавал. Интервенция была осуществлена методом выбора лучшей цены, т.е. тайно. В анализ ликвидности эта интервенция попала в среду, т.е. это операция вторника, однако из-за особого режима работы в понедельник, во вторник были осуществлены расчеты по сделкам за понедельник и вторник. В среду я уже пытался рассуждать на эту тему. Теперь, когда известен объем интервенции в долларах, можно смелее утверждать, что интервенция была именно в понедельник - курс в понедельник был ближе. Судя по курсу интервенции, она была проведена еще до того, как был явно выставлен заниженный бид.
Умеет НБУ, когда хочет. проводить интервенции действительно тайно. Участники торгов его замечают только тогда, когда он это позволяет. Это уже не первая по-настоящему тайная интервенция.
Чистая покупка с начала года составила 823.8 млн.
Мы с коллегами тоже анализировали этот занимательный случай... Дело в том, что все сделки от НБУ идут в Bloomberg (Reuters папа не жалует). Так вот. Во второй половине дня понедельника активность была слабой, и 20 мио там просто нигде бы "не втиснулись". А вот во вторник... был момент, когда опустились до 27,22 на биде... немного постояли - и отпрыгнули вверх. Скорее всего, вот эта "тайная интервенция" была во вторник, в интервале от 10:40 до 11:20. На истину в последней инстанции не претендую, но это очень похоже на правду.