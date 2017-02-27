Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:01

zРадио написав: Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%.

Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4%

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%.Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4%

Вот, на самом деле, "цифра дня"."... Мировые цены на продукты питания упали в июне впервые за 12 месяцев, чему способствовало снижение цен на растительные масла, зерновые и молочные продукты, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН (ФАО)., пишет Reuters.Хорошая новость (для предложения МБ) в том, что при таком скачке спускаться они будут тоже не быстро и не камнем. Интересно, это уже хаИ (год/к году) или с новым урожаем придут новые рекорды? Еще интересней, когда и в какой мере эти 34% (до)перенесутся на наш ИПЦ? Пока - грубо на треть.Если осенью, по недоброй традиции, вместе с новыми комуналями (и возможными локдаунами), тогда пересичному станет точно не до валюты, в сентябре подергаемся на долговых пиках, а с октября пойдет сдача на "бутылку кефира-пол-батона" (главное - чтоб не на концентратор).