разбор - так себе, выводы - норм: одалживать и хомячить, пока деньги дешевы. а там разберемся. но вот альтернативная точка зрения: деньги - тлен и зло. а в трудные времена неплохо держать хлебушек, чтобы менять его на "дрова". и курс удобный
Искатель написав:Во второй половине дня понедельника активность была слабой, и 20 мио там просто нигде бы "не втиснулись". А вот во вторник... был момент, когда опустились до 27,22 на биде... немного постояли - и отпрыгнули вверх. Скорее всего, вот эта "тайная интервенция" была во вторник, в интервале от 10:40 до 11:20.
В анализе ликвидности 546 млн. В отчете об интервенциях 20 млн. 546 / 20 = 27.30 Учитывая возможную погрешность округления, курс интервенции был не ниже 27.275. Это слишком высоко для вторника, когда остановились на 27.22. В понедельник остановились на 27.27, что ближе. Падали в понедельник резво. Именно поэтому логичнее всего предположить, что это был первый выход (и сумма обычна для первого выхода) в понедельник утром со скупкой в диапазоне 27.27-29, который восстановил баланс на рынке. Только после этого был повторный выход с заведомо низким курсом, призванный не дать катиться дальше по инерции. Все это случилось в первой половине дня. Во второй действительно делать уже было нечего.
matroSkin написав:Якщо судити по цінниках, то ми вже давно відіграли і "переграли" ці 34 відсотки, особливо по олії (що по согяшниковій, що по кукурудзяній практично +100%) і в ІСЦ, хоч я і не спеціаліст по "статі", думаю це вже давно відобразилося
Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз: ... Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4%http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf
Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)? Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642 Але це добре працює у врожайний рік, з холодною зимою. Коли вигідно міняти тону зерна на кілокуб газу. А якщо навпаки, то навпаки. Можливо, тому люди винайшли гроші?