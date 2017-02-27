Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:07

matroSkin написав:

Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз:

...

Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4% http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf



... В годовом исчислении в июне цены выросли на 33,9%, пишет Reuters.

https://ru.investing.com/news/economy/article-2068032



Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)?

Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього:

https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642

Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз:...Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%).... В годовом исчислении в июне цены выросли на 33,9%, пишет Reuters.Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)?Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього:... nt=9435642

Ответ, полагаю, нужно искать в логике ведения бизнеса в условиях конкуренции, а именно, природе его отношения с клиентами. Практически всегда потребительская инфляция будет отставать во времени от инфляции себестоимости, и вот почему...Производителям, а уж тем более, трейдерам сырья одновалентно, кому они его продадут. Закон биржи - цену формирует исключительно баланс спроса и предложения. Не купил один, купит другой, отказался продавать один, согласится продать другой. А все потому что товар у всех одинаковый - похожие потребительские свойства, вторичность, или полное отсутствие бренда, околонулевая лояльность покупателя к продавцу и продавца к покупателю.С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV), борьба за полку, коммуникацию, рекомендации (NPS) и т.д. Следовательно, даже в условиях роста себестоимоcти, производитель может принять удар на себя, сдерживая рост отпускного ценника во имя высоких целей роста доли рынка и т.н. brand value.Вот как-то так статистики и получают текущие 10% потребительской инфляции вместо 30% роста стоимости продовольственного сырья, фиксируемого ФАО...На дистанции 2-4 года отыграют потери, разумеется, и конечные производители. Сначала вернут "кредит", а затем дело дойдет и до "процентов" )) Такое, кстати, мы наблюдали в 2014-2019 гг.В первый год девальвации инфляция составила 25% при росте доллара (а значит и удорожании всего импорта) на 100%, во второй год - 45% при росте доллара на 40%, а в последующие годы инфляция на уровне 10% "как бы сама по себе" продолжалась, несмотря на паритетность гривны к доллару и неувеличении цен на биржевые коммодыPS: для измерения чего-то схожего с инфляцией себестоимости применяется индекс цен производителей (PPI). За 2020-й он составил 114,7 против индекса потребительских цен (CPI) 105%. Называется, почувствуйте разницуОна (разница) это практически гарантированно - отложенная потребительская инфляция