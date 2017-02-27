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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7958795979607961
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:13

  V2 написав: США готовятся притормозить печатный станок. Весь мир ждет большой кризис? Разбор
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... isu-razbor


разбор - так себе, выводы - норм: одалживать и хомячить, пока деньги дешевы.
а там разберемся.
но вот альтернативная точка зрения: деньги - тлен и зло.
а в трудные времена неплохо держать хлебушек, чтобы менять его на "дрова".
и курс удобный :mrgreen:

https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

США готовятся притормозить печатный станок. Весь мир ждет большой кризис? Разбор

https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... isu-razbor
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Во второй половине дня понедельника активность была слабой, и 20 мио там просто нигде бы "не втиснулись".
А вот во вторник... был момент, когда опустились до 27,22 на биде... немного постояли - и отпрыгнули вверх. Скорее всего, вот эта "тайная интервенция" была во вторник, в интервале от 10:40 до 11:20.

В анализе ликвидности 546 млн.
В отчете об интервенциях 20 млн.
546 / 20 = 27.30 Учитывая возможную погрешность округления, курс интервенции был не ниже 27.275.
Это слишком высоко для вторника, когда остановились на 27.22. В понедельник остановились на 27.27, что ближе. Падали в понедельник резво. Именно поэтому логичнее всего предположить, что это был первый выход (и сумма обычна для первого выхода) в понедельник утром со скупкой в диапазоне 27.27-29, который восстановил баланс на рынке. Только после этого был повторный выход с заведомо низким курсом, призванный не дать катиться дальше по инерции. Все это случилось в первой половине дня. Во второй действительно делать уже было нечего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:16

  L написав:
  matroSkin написав:Якщо судити по цінниках, то ми вже давно відіграли і "переграли" ці 34 відсотки, особливо по олії (що по согяшниковій, що по кукурудзяній практично +100%) і в ІСЦ, хоч я і не спеціаліст по "статі", думаю це вже давно відобразилося


Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз:
...
Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4% http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf

... В годовом исчислении в июне цены выросли на 33,9%, пишет Reuters.
https://ru.investing.com/news/economy/article-2068032

Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)?
Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього:
https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642
Але це добре працює у врожайний рік, з холодною зимою. Коли вигідно міняти тону зерна на кілокуб газу. А якщо навпаки, то навпаки.
Можливо, тому люди винайшли гроші? :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:50

  matroSkin написав: Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)?

здесь работают разнонаправленные векторы, падает платежеспособность=> падают обороты=> за счет повышения маржи поставщики хотят удержать рентабельность. С другой стороны растет цена => растёт конкуренция (за счёт желающих на этом заработать), что в итоге замедляет рост цен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:07

  matroSkin написав:
Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз:
...
Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4% http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf

... В годовом исчислении в июне цены выросли на 33,9%, пишет Reuters.
https://ru.investing.com/news/economy/article-2068032

Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)?
Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього:
https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642


Ответ, полагаю, нужно искать в логике ведения бизнеса в условиях конкуренции, а именно, природе отношений с клиентами. Практически всегда потребительская инфляция будет отставать во времени от инфляции себестоимости, и вот почему...

Производителям, а уж тем более, трейдерам сырья одновалентно, кому они его продадут. Закон биржи - цену формирует исключительно баланс спроса и предложения. Не купил один, купит другой, отказался продавать один, согласится продать другой. А все потому что товар у всех одинаково-примитивный - похожие потребительские свойства, вторичность, или полное отсутствие бренда, околонулевая лояльность покупателя к продавцу и продавца к покупателю.

С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV), борьба за полку, коммуникацию, рекомендации (NPS) и прочий маркетинг. Следовательно, даже в условиях роста себестоимоcти, производитель может принять удар на себя, сдерживая рост отпускного ценника во имя высоких целей роста доли рынка и т.н. brand value.

Вот как-то так статистики и получают текущие 10% потребительской инфляции вместо 30% роста стоимости продовольственного сырья, фиксируемого ФАО...

На дистанции 2-4 года отыграют потери, разумеется, и конечные производители. Сначала вернут "кредит", а затем дело дойдет и до "процентов" )) Такое, кстати, мы наблюдали в 2014-2019 гг.

В первый год девальвации инфляция составила 25% при росте доллара (а значит и удорожании всего импорта) на 100%, во второй год - 45% при росте доллара на 40%, а в последующие годы инфляция на уровне 10% "как бы сама по себе" продолжалась, несмотря на паритетность гривны к доллару и неувеличении цен на биржевые коммоды

PS: для измерения чего-то схожего с инфляцией себестоимости применяется индекс цен производителей (PPI). За 2020-й он составил 114,7 против индекса потребительских цен (CPI) 105%. Называется, почувствуйте разницу :D Она (разница) практически гарантированно - отложенная потребительская инфляция
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 06:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении СДР в размере, эквивалентном 650 млрд долларов США, - крупнейшем распределении в истории МВФ - для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа", - заявила Георгиева.

Об этом в Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил в Faсebook, что из этой суммы Украина получит около $2,7 млрд.

Схожую сумму называет и глава НБУ Кирилл Шевченко. Он заявил, что Украина может получить от МВФ примерно $2,73 млрд.

"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов", - сказал Шевченко.

апокалипсиса в 2021 не будет, возможно и 2022 тоже проскочим с легким испугом. Учётную ставку поднимать будут крайне вяло, на 1-2% в год. Темпам инфляции расти и расти.
  zРадио написав:С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV), борьба за полку, коммуникацию, рекомендации (NPS) и прочий маркетинг.
примерно так и происходит но я вижу причины иначе, на b2b все хотят заработать и у вас выбор небольшой либо купить ставшим дорогим сырьё, либо... закрыться. Мне неоднократно жаловались хозяева магазинов "поставщик поднял цены" там это почти трагедия, потому что бьёт мелкого фопа прямо в рентабельность.

На b2c наоборот хотят сэкономить (даже лояльность это тоже форма экономии, не нужно искать другие магазины и брэнды, обламываться, лояльные клиенты имеют скидку и тд) Если на b2c поднять цены на 30% "лояльность" растворится как туман, будут искать товары-заменители, реже менять технику, покупать сэконд и т.д. Но всё равно умудряются поднимать, овощи фрукты, колбаса и консервация например.

  zРадио написав:С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV),

LTV в данном контексте наоборот не причём. В b2b из-за больших объемов сделок на одного клиента LTV куда более важная метрика, чем в b2c где объем сделок с одним покупателем - мизерный, а стоимость индивидуальных программ лояльности космическая. Если один покупатель уйдёт из АТБ сеть этого даже не заметит, а если АТБ откажется от поставщика он хорошо полиняет на объём реализации.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кажете, ловите копійки на курсах...? :D

А от якщо вкладаємо сюди 38Кдол. і щомісяця, лежачи на пляжі/на філіппінці - отримуємо 60Кгрн/міс!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Думаєм!
Дієм!
Багатієм! ;)
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