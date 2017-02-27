разбор - так себе, выводы - норм: одалживать и хомячить, пока деньги дешевы. а там разберемся. но вот альтернативная точка зрения: деньги - тлен и зло. а в трудные времена неплохо держать хлебушек, чтобы менять его на "дрова". и курс удобный
Искатель написав:Во второй половине дня понедельника активность была слабой, и 20 мио там просто нигде бы "не втиснулись". А вот во вторник... был момент, когда опустились до 27,22 на биде... немного постояли - и отпрыгнули вверх. Скорее всего, вот эта "тайная интервенция" была во вторник, в интервале от 10:40 до 11:20.
В анализе ликвидности 546 млн. В отчете об интервенциях 20 млн. 546 / 20 = 27.30 Учитывая возможную погрешность округления, курс интервенции был не ниже 27.275. Это слишком высоко для вторника, когда остановились на 27.22. В понедельник остановились на 27.27, что ближе. Падали в понедельник резво. Именно поэтому логичнее всего предположить, что это был первый выход (и сумма обычна для первого выхода) в понедельник утром со скупкой в диапазоне 27.27-29, который восстановил баланс на рынке. Только после этого был повторный выход с заведомо низким курсом, призванный не дать катиться дальше по инерции. Все это случилось в первой половине дня. Во второй действительно делать уже было нечего.
matroSkin написав:Якщо судити по цінниках, то ми вже давно відіграли і "переграли" ці 34 відсотки, особливо по олії (що по согяшниковій, що по кукурудзяній практично +100%) і в ІСЦ, хоч я і не спеціаліст по "статі", думаю це вже давно відобразилося
Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз: ... Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4%http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf
Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)? Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642 Але це добре працює у врожайний рік, з холодною зимою. Коли вигідно міняти тону зерна на кілокуб газу. А якщо навпаки, то навпаки. Можливо, тому люди винайшли гроші?
matroSkin написав: Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)?
здесь работают разнонаправленные векторы, падает платежеспособность=> падают обороты=> за счет повышения маржи поставщики хотят удержать рентабельность. С другой стороны растет цена => растёт конкуренция (за счёт желающих на этом заработать), что в итоге замедляет рост цен.
matroSkin написав: Ніт. ДССУ рахує, що внутрішні ціни на їжу растуть в 3,5 рази повільніше, від світових. Ще раз: ... Инфляция в июне в годовом исчислении стабильно высокая - 9,5%. К маю при этом прибавила 0,2%. Наибольший рост цен отмечается в сегменте ЖКХ - на 36,4% (в том числе на газ на 175,3%). Продукты питания за год прибавили 9,4%http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/07/82.pdf
Звідти моє питання: коли і наскільки ми осягнемо всю глубіну глубін? Внутрішній ринок вже збалансувався по пропозиції-ціні-споживанню (їжи)? Не те щоб вихід, але якесь раціо у хеджуванні ризиків дисбалансу пропозиція-ціни, зима-літо, зерно-газ... безумовно є - це щодо цього: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/spg-v ... nt=9435642
Ответ, полагаю, нужно искать в логике ведения бизнеса в условиях конкуренции, а именно, природе отношений с клиентами. Практически всегда потребительская инфляция будет отставать во времени от инфляции себестоимости, и вот почему...
Производителям, а уж тем более, трейдерам сырья одновалентно, кому они его продадут. Закон биржи - цену формирует исключительно баланс спроса и предложения. Не купил один, купит другой, отказался продавать один, согласится продать другой. А все потому что товар у всех одинаково-примитивный - похожие потребительские свойства, вторичность, или полное отсутствие бренда, околонулевая лояльность покупателя к продавцу и продавца к покупателю.
С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV), борьба за полку, коммуникацию, рекомендации (NPS) и прочий маркетинг. Следовательно, даже в условиях роста себестоимоcти, производитель может принять удар на себя, сдерживая рост отпускного ценника во имя высоких целей роста доли рынка и т.н. brand value.
Вот как-то так статистики и получают текущие 10% потребительской инфляции вместо 30% роста стоимости продовольственного сырья, фиксируемого ФАО...
На дистанции 2-4 года отыграют потери, разумеется, и конечные производители. Сначала вернут "кредит", а затем дело дойдет и до "процентов" )) Такое, кстати, мы наблюдали в 2014-2019 гг.
В первый год девальвации инфляция составила 25% при росте доллара (а значит и удорожании всего импорта) на 100%, во второй год - 45% при росте доллара на 40%, а в последующие годы инфляция на уровне 10% "как бы сама по себе" продолжалась, несмотря на паритетность гривны к доллару и неувеличении цен на биржевые коммоды
PS: для измерения чего-то схожего с инфляцией себестоимости применяется индекс цен производителей (PPI). За 2020-й он составил 114,7 против индекса потребительских цен (CPI) 105%. Называется, почувствуйте разницу Она (разница) практически гарантированно - отложенная потребительская инфляция
"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении СДР в размере, эквивалентном 650 млрд долларов США, - крупнейшем распределении в истории МВФ - для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа", - заявила Георгиева.
Об этом в Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил в Faсebook, что из этой суммы Украина получит около $2,7 млрд.
Схожую сумму называет и глава НБУ Кирилл Шевченко. Он заявил, что Украина может получить от МВФ примерно $2,73 млрд.
"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов", - сказал Шевченко.
апокалипсиса в 2021 не будет, возможно и 2022 тоже проскочим с легким испугом. Учётную ставку поднимать будут крайне вяло, на 1-2% в год. Темпам инфляции расти и расти.
zРадио написав:С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV), борьба за полку, коммуникацию, рекомендации (NPS) и прочий маркетинг.
примерно так и происходит но я вижу причины иначе, на b2b все хотят заработать и у вас выбор небольшой либо купить ставшим дорогим сырьё, либо... закрыться. Мне неоднократно жаловались хозяева магазинов "поставщик поднял цены" там это почти трагедия, потому что бьёт мелкого фопа прямо в рентабельность.
На b2c наоборот хотят сэкономить (даже лояльность это тоже форма экономии, не нужно искать другие магазины и брэнды, обламываться, лояльные клиенты имеют скидку и тд) Если на b2c поднять цены на 30% "лояльность" растворится как туман, будут искать товары-заменители, реже менять технику, покупать сэконд и т.д. Но всё равно умудряются поднимать, овощи фрукты, колбаса и консервация например.
zРадио написав:С конечными продуктами, особенно, на рынке B2C, ситуация сложнее. Там уже играют долговременные отношения с клиентом (LTV),
LTV в данном контексте наоборот не причём. В b2b из-за больших объемов сделок на одного клиента LTV куда более важная метрика, чем в b2c где объем сделок с одним покупателем - мизерный, а стоимость индивидуальных программ лояльности космическая. Если один покупатель уйдёт из АТБ сеть этого даже не заметит, а если АТБ откажется от поставщика он хорошо полиняет на объём реализации.
Когда ниже 27 на продажу будет? Он же никомунепотрибный напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира
стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже) вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда или это затишье перед бурей (политической)? но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет а со стороны медведчукивцев? что то они притихли камень за пазуху себе имхо уже положили и не один может быть поэтому курс ниже 27 не идёт? Все ждут чего то? Ответку? Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного. 26,70 и ниже давно уже пора ему быть Что или кто там его снизу подпирает этот курс
Yuri_61 написав:Когда ниже 27 на продажу будет? Он же никомунепотрибный напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира
стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже) вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда или это затишье перед бурей (политической)? но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет а со стороны медведчукивцев? что то они притихли камень за пазуху себе имхо уже положили и не один может быть поэтому курс ниже 27 не идёт? Все ждут чего то? Ответку? Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного. 26,70 и ниже давно уже пора ему быть Что или кто там его снизу подпирает этот курс
Yuri_61 написав:Когда ниже 27 на продажу будет? Он же никомунепотрибный напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира
стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже) вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда или это затишье перед бурей (политической)? но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет а со стороны медведчукивцев? что то они притихли камень за пазуху себе имхо уже положили и не один может быть поэтому курс ниже 27 не идёт? Все ждут чего то? Ответку? Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного. 26,70 и ниже давно уже пора ему быть Что или кто там его снизу подпирает этот курс
*банат, завязывай кидать на вентилятор...
магнитные бури, что-ли сегодня - все злые как не в себя бред конечно написан про причины курса гривны, но надо относится к этому философски... хотя такие комменты уровень форума снижают...