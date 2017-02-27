Когда ниже 27 на продажу будет?Он же никомунепотрибныйнапечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеета нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрытьона скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мирастало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже)вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогдаили это затишье перед бурей (политической)?но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будета со стороны медведчукивцев? что то они притихликамень за пазуху себе имхо уже положили и не одинможет быть поэтому курс ниже 27 не идёт?Все ждут чего то? Ответку?Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного.26,70 и ниже давно уже пора ему бытьЧто или кто там его снизу подпирает этот курс