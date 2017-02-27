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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7960796179627963>
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:48

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Когда ниже 27 на продажу будет?
Он же никомунепотрибный
напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет
а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть
она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира

стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже)
вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда
или это затишье перед бурей (политической)?
но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет
а со стороны медведчукивцев? что то они притихли
камень за пазуху себе имхо уже положили и не один
может быть поэтому курс ниже 27 не идёт?
Все ждут чего то? Ответку?
Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного.
26,70 и ниже давно уже пора ему быть
Что или кто там его снизу подпирает этот курс


*банат, завязывай кидать на вентилятор...

магнитные бури, что-ли сегодня - все злые как не в себя :(
бред конечно написан про причины курса гривны, но надо относится к этому философски...
хотя такие комменты уровень форума снижают...


не перевариваю тролля Юру, косит под дурака на ветке 4 года
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:52

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:Когда ниже 27 на продажу будет?
Он же никомунепотрибный
напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет
а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть
она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира

стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже)
вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда
или это затишье перед бурей (политической)?
но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет
а со стороны медведчукивцев? что то они притихли
камень за пазуху себе имхо уже положили и не один
может быть поэтому курс ниже 27 не идёт?
Все ждут чего то? Ответку?
Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного.
26,70 и ниже давно уже пора ему быть
Что или кто там его снизу подпирает этот курс


*банат, завязывай кидать на вентилятор...

магнитные бури, что-ли сегодня - все злые как не в себя :(
бред конечно написан про причины курса гривны, но надо относится к этому философски...
хотя такие комменты уровень форума снижают...


не перевариваю тролля Юру, косит под дурака на ветке 6 лет
надо было забанить навечно с первого его сообщения
в прошлые выходные он подкинул на вентилятор и 4 страницы обсуждения не о чем.
такие, как Юра, только вредят ветке
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:09

  prodigy написав:
не перевариваю тролля Юру, косит под дурака на ветке 6 лет
надо было забанить навечно с первого его сообщения
в прошлые выходные он подкинул на вентилятор и 4 страницы обсуждения не о чем.
такие, как Юра, только вредят ветке


А Вы, батенька, не толерантный. Надо спокойно относится к чужому мнению, пусть, возможно, ошибочному. А Вы, безкоказательно, отвергаете чужое мнение. Гнобите меня здесь, унижаете. Надо быть вежливее.
я свой пост подкоректировал
так что ж тогда подпирает курс никомунепотрибного по Вашему высокопочтимому мнению?
Если цены на основное экспортное сырьё из Украины только растёт.
Доллара напечатано столько, что неприлично даже, ЗВР Украины в полном поряде,
гривну не печатают "лишнюю" (во всяком случае не нашёл такую инфу).
Моё предположение: гривну искусственно подпирают снизу, чтоб поступление в бюджет от таможни больше были.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 лип, 2021 10:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці?
- це ж все "довкола валюти/фінансів"!
Чим погано, писати на ФІНАНСОВОМУ форумі про фінанси?
Тим більше у вихідні!

Сам же ДС дозволяв оф-топити у вихідні!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці?
да потому что в ваших бизнес-идеях пахать предлагается а все хотят купить па27 продать па28 и весело жить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Є думки стосовно цього?

- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:31

[quote="5258713:Успіх"]

Це ти, Долярчику?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці?
да потому что в ваших бизнес-идеях пахать предлагается а все хотят купить па27 продать па28 и весело жить.

:D
Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
а риски? так сидишь на гривне риска два девал и инфляция. сидишь в валюте риск один - гривне укрепляж. А вложился в бизнес рисков тьма, конкуренция, санстанция, продавец убежит с кассой, пожар, наводнение, геморрой, ранняя деменция. Дурных работать всё меньше. В 22м веке все будут на биржах торговать, а роботы работать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:54

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
а риски? так сидишь на гривне риска два девал и инфляция. сидишь в валюте риск один - гривне укрепляж. А вложился в бизнес рисков тьма, конкуренция, санстанция, продавец убежит с кассой, пожар, наводнение, геморрой, ранняя деменция. Дурных работать всё меньше. В 22м веке все будут на биржах торговать, а роботы работать.

Так все вами перелічене вище - повністю всім цим займається та компанія!
Єдиний ризик - що вони можуть помилитись в локації/ в трафіку людей - і виручка буде в рази меншою.
Але, вони ж кажуть, що в цьому профі і вже нанадцять років на ринку!(просто раніше були під іншою маркою -форнетті)
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