Yuri_61 написав:Когда ниже 27 на продажу будет? Он же никомунепотрибный напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира
стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже) вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда или это затишье перед бурей (политической)? но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет а со стороны медведчукивцев? что то они притихли камень за пазуху себе имхо уже положили и не один может быть поэтому курс ниже 27 не идёт? Все ждут чего то? Ответку? Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного. 26,70 и ниже давно уже пора ему быть Что или кто там его снизу подпирает этот курс
*банат, завязывай кидать на вентилятор...
магнитные бури, что-ли сегодня - все злые как не в себя бред конечно написан про причины курса гривны, но надо относится к этому философски... хотя такие комменты уровень форума снижают...
не перевариваю тролля Юру, косит под дурака на ветке 4 года
Yuri_61 написав:Когда ниже 27 на продажу будет? Он же никомунепотрибный напечатали его за 2 последних года в Штатах имхо 6 трюликов "лишних" денег, а он не дешевеет а нашу гривну просто так (как в Штатах) не печатают, чтоб бюджетные дыры закрыть она скоро как биткоин будет иметь свойство и ценность для всего мира
стало как то стрёмно доллар покупать (да и евро тоже) вера в железобетонную гривну у меня окрепла как никогда или это затишье перед бурей (политической)? но Зеленский и так всячески угождает патриотам, так что бури со стороны патриотов не будет а со стороны медведчукивцев? что то они притихли камень за пазуху себе имхо уже положили и не один может быть поэтому курс ниже 27 не идёт? Все ждут чего то? Ответку? Повторюсь: сейчас, имхо, в Украине аномально высокийкурс никомунепортибного. 26,70 и ниже давно уже пора ему быть Что или кто там его снизу подпирает этот курс
*банат, завязывай кидать на вентилятор...
магнитные бури, что-ли сегодня - все злые как не в себя бред конечно написан про причины курса гривны, но надо относится к этому философски... хотя такие комменты уровень форума снижают...
не перевариваю тролля Юру, косит под дурака на ветке 6 лет надо было забанить навечно с первого его сообщения в прошлые выходные он подкинул на вентилятор и 4 страницы обсуждения не о чем. такие, как Юра, только вредят ветке
prodigy написав: не перевариваю тролля Юру, косит под дурака на ветке 6 лет надо было забанить навечно с первого его сообщения в прошлые выходные он подкинул на вентилятор и 4 страницы обсуждения не о чем. такие, как Юра, только вредят ветке
А Вы, батенька, не толерантный. Надо спокойно относится к чужому мнению, пусть, возможно, ошибочному. А Вы, безкоказательно, отвергаете чужое мнение. Гнобите меня здесь, унижаете. Надо быть вежливее. я свой пост подкоректировал так что ж тогда подпирает курс никомунепотрибного по Вашему высокопочтимому мнению? Если цены на основное экспортное сырьё из Украины только растёт. Доллара напечатано столько, что неприлично даже, ЗВР Украины в полном поряде, гривну не печатают "лишнюю" (во всяком случае не нашёл такую инфу). Моё предположение: гривну искусственно подпирают снизу, чтоб поступление в бюджет от таможни больше были.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 лип, 2021 10:36, всього редагувалось 3 разів.
А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці? - це ж все "довкола валюти/фінансів"! Чим погано, писати на ФІНАНСОВОМУ форумі про фінанси? Тим більше у вихідні!
Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все! Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
а риски? так сидишь на гривне риска два девал и инфляция. сидишь в валюте риск один - гривне укрепляж. А вложился в бизнес рисков тьма, конкуренция, санстанция, продавец убежит с кассой, пожар, наводнение, геморрой, ранняя деменция. Дурных работать всё меньше. В 22м веке все будут на биржах торговать, а роботы работать.
Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все! Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
а риски? так сидишь на гривне риска два девал и инфляция. сидишь в валюте риск один - гривне укрепляж. А вложился в бизнес рисков тьма, конкуренция, санстанция, продавец убежит с кассой, пожар, наводнение, геморрой, ранняя деменция. Дурных работать всё меньше. В 22м веке все будут на биржах торговать, а роботы работать.
Так все вами перелічене вище - повністю всім цим займається та компанія! Єдиний ризик - що вони можуть помилитись в локації/ в трафіку людей - і виручка буде в рази меншою. Але, вони ж кажуть, що в цьому профі і вже нанадцять років на ринку!(просто раніше були під іншою маркою -форнетті)