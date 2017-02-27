Успіх написав:Так все вами перелічене вище - повністю всім цим займається та компанія! Єдиний ризик - що вони можуть помилитись в локації/ в трафіку людей - і виручка буде в рази меншою. Але, вони ж кажуть, що в цьому профі ц вже нанадцять років на ринку!(просто раніше були під іншою маркою -форнетті)
и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ? Риски здесь вложиться и лапшу что наобещали не получить и вынуть деньги уже нельзя. Лучше шаурму продавайте. Там франшиза не нужна. Только купава, нож и вертикальная э/шашлычница.
orest написав:Международный валютный фонд утвердил распределение SDR на сумму $650 млрд. Данная инициатива, как ожидается, повысит ликвидность и резервы государств-членов МВФ, а также поспособствует стабилизации мировой экономики, передает Banker.ua со ссылкой на материалы Интерфакс-Украина.
8 июля Совет исполнительных директоров МВФ согласовал распределение СПЗ на сумму $650 млрд. По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса. https://banker.ua/mvf-raspredelenie-sdr ... n_get_more
Раніше глава НБУ Кирило Шевченко зазначав, що Україна пропорційно своїй квоті в МВФ може отримати понад $2,7 млрд у доларовому еквіваленті в рамках нової ініціативи Фонду про додаткову емісію SDR.
Для України важливо отримати ці кошти до настання пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні, які оцінюються в $3 млрд або більше половини від усіх таких виплат поточного року.
Георгієва зазначила, що метою є задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах під час глибокої кризи з часів Великої депресії.
"Розподіл SDR підвищить ліквідність і резерви всіх наших держав-членів, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки", - зазначила директор-розпорядник.
За її словами, в 2009 році розподіл СПЗ зробив значний внесок у відновлення після світової фінансової кризи.
"Розподіл SDR допоможе кожній державі-члену МВФ, особливо вразливим країнам, і зміцнить ухвалені ними заходи у відповідь на кризу, викликану COVID-19. У майбутні місяці ми продовжимо активно взаємодіяти з нашими державами-членами з метою пошуку прийнятних шляхів добровільної передачі SDR від багатших членів для надання підтримки біднішим і вразливим країнам", - зазначила Георгієва.
Для прийняття рішення про затвердження розподілу СПЗ Раді керуючих потрібна підтримка з боку держав-членів, що представляють більшість у 85% від загальної кількості голосів. СДР, отримані в порядку розподілу, надаються держав
Неужто наконец получим 2.7 млрд безвозмездной допомоги? Или как обычно втюхают кредит под кабальные условия? Чую как кто-то приближенный к потокам уже хитро потирает свои ладошки в ожидании "помощи", а пересичным с того толку около нуля - будут как обычно расплачиваться за эту коррупцию "налоховыми амнистиями", тарифами, "законами 5600" и прочим из своих личных кошельков. Но мы не унываем в этом проклятом цирке - машем руками, радуемся и пляшем
vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?
- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати - і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію
- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб Всі щасливі, всі задоволені))))) Занавіс)))
vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?
- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати - і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію
- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ :lol - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб Всі щасливі, всі задоволені))))) Занавіс)))
країна бізнесменів. уже и так на каждом шагу эти кофейни, шаурма, пиццерии и форнетти всякие. Куда еще им расширяться? Кто это всё потреблять будет?
Успіх написав:ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування,
Так пусть вас в долю возьмут, а не под видом франшизы что то втюхивают. С таким успехом вы можете всё это купить на проме, наклеить на купаву принт своей авы и торговать без всякой франшизы. Ладно бы там что то раскрученное типа макдо или кфс продавали.