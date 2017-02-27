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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7960796179627963
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так все вами перелічене вище - повністю всім цим займається та компанія!
Єдиний ризик - що вони можуть помилитись в локації/ в трафіку людей - і виручка буде в рази меншою.
Але, вони ж кажуть, що в цьому профі ц вже нанадцять років на ринку!(просто раніше були під іншою маркою -форнетті)
и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ? Риски здесь вложиться и лапшу что наобещали не получить и вынуть деньги уже нельзя. Лучше шаурму продавайте. Там франшиза не нужна. Только купава, нож и вертикальная э/шашлычница.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:03

  Успіх написав:А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці?

Бо ти дебіл активний, а тому небезпечний для інших
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:11

  prodigy написав:
  orest написав:Международный валютный фонд утвердил распределение SDR на сумму $650 млрд. Данная инициатива, как ожидается, повысит ликвидность и резервы государств-членов МВФ, а также поспособствует стабилизации мировой экономики, передает Banker.ua со ссылкой на материалы Интерфакс-Украина.

8 июля Совет исполнительных директоров МВФ согласовал распределение СПЗ на сумму $650 млрд. По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса.
https://banker.ua/mvf-raspredelenie-sdr ... n_get_more


Раніше глава НБУ Кирило Шевченко зазначав, що Україна пропорційно своїй квоті в МВФ може отримати понад $2,7 млрд у доларовому еквіваленті в рамках нової ініціативи Фонду про додаткову емісію SDR.

Для України важливо отримати ці кошти до настання пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні, які оцінюються в $3 млрд або більше половини від усіх таких виплат поточного року.

Георгієва зазначила, що метою є задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах під час глибокої кризи з часів Великої депресії.

"Розподіл SDR підвищить ліквідність і резерви всіх наших держав-членів, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки", - зазначила директор-розпорядник.

За її словами, в 2009 році розподіл СПЗ зробив значний внесок у відновлення після світової фінансової кризи.

"Розподіл SDR допоможе кожній державі-члену МВФ, особливо вразливим країнам, і зміцнить ухвалені ними заходи у відповідь на кризу, викликану COVID-19. У майбутні місяці ми продовжимо активно взаємодіяти з нашими державами-членами з метою пошуку прийнятних шляхів добровільної передачі SDR від багатших членів для надання підтримки біднішим і вразливим країнам", - зазначила Георгієва.

Для прийняття рішення про затвердження розподілу СПЗ Раді керуючих потрібна підтримка з боку держав-членів, що представляють більшість у 85% від загальної кількості голосів. СДР, отримані в порядку розподілу, надаються держав


Неужто наконец получим 2.7 млрд безвозмездной допомоги? Или как обычно втюхают кредит под кабальные условия? :?
Чую как кто-то приближенный к потокам уже хитро потирает свои ладошки в ожидании "помощи", а пересичным с того толку около нуля - будут как обычно расплачиваться за эту коррупцию "налоховыми амнистиями", тарифами, "законами 5600" и прочим из своих личных кошельков. :? Но мы не унываем в этом проклятом цирке - машем руками, радуемся и пляшем :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:16

  sergey_sryvkin написав:
  Успіх написав:А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці?

Бо ти дебіл активний, а тому небезпечний для інших

Те, що ти блюєш тут жовчю - не робить з тебе розумного!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:23

А якщо так? ;)

  vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?

- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати :mrgreen:
- і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде :mrgreen: - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію :mrgreen:

- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ :lol: - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб :lol:
Всі щасливі, всі задоволені)))))
Занавіс)))
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:26

  Успіх написав:
  vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?

- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати :mrgreen:
- і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде :mrgreen: - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію :mrgreen:

- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ :lol - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб :lol:
Всі щасливі, всі задоволені)))))
Занавіс)))


країна бізнесменів.
уже и так на каждом шагу эти кофейни, шаурма, пиццерии и форнетти всякие. Куда еще им расширяться? :roll: Кто это всё потреблять будет?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування,
Так пусть вас в долю возьмут, а не под видом франшизы что то втюхивают. С таким успехом вы можете всё это купить на проме, наклеить на купаву принт своей авы и торговать без всякой франшизы. Ладно бы там что то раскрученное типа макдо или кфс продавали.
vitaliian
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  #<1 ... 7960796179627963
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