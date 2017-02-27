Додано: Суб 10 лип, 2021 12:17

Успіх написав: Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!

Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця! Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!

Успіх написав: Є думки стосовно цього?



- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс! Є думки стосовно цього?- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!

А что будет, ести потерять смартфон?Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения.Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могуДавайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика.На мой взгляд, главных отличия всего 2:- инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода;- инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода.Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными.Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика.Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал.В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала.Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытается мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.