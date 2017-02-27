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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лип, 2021 12:00
zРадио написав:
если Георгиева запросила увеличение размера фонда, значит на то есть веские основания,
какие например?
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vitaliian
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Додано: Суб 10 лип, 2021 12:10
vitaliian написав: zРадио написав:
если Георгиева запросила увеличение размера фонда, значит на то есть веские основания,
какие например?
Уже говорил - исполинских объемов шорт-позиции против доллара. 16-20 трлн по разным оценкам. Там и валюты, и долги EM, фондовый рынок, коммоды, крипта, драгметаллы, ипотечные закладные... Фиксировать прибыль будут все! Предстоящая задача ФРС - сдерживать скорость выхода в кэш во избежание ликвидаций по эффекту домино. Но первыми, как ни крути, под нож пойдут высокоспекулятивные активы (вспоминайте, куда попадаем мы... та-дам
)
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Додано: Суб 10 лип, 2021 12:17
Успіх написав:
Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
А что будет, ести потерять смартфон?
Успіх написав:
Є думки стосовно цього?
- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!
Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения.
Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могу
Давайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика.
На мой взгляд, главных отличия всего 2:
- инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода;
- инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода.
Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными.
Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика.
Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал.
В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала.
Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытается мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 13:09
Успіх написав: Alex2007 написав:
країна бізнесменів.
уже и так на каждом шагу эти кофейни, шаурма, пиццерии и форнетти всякие. Куда еще им расширяться? Кто это всё потреблять будет?
vitaliian написав:
Так пусть вас в долю возьмут, а не под видом франшизы что то втюхивают. С таким успехом вы можете всё это купить на проме, наклеить на купаву принт своей авы и торговать без всякой франшизы. Ладно бы там что то раскрученное типа макдо или кфс продавали.
Ну так я і кажу - вони(що одні, а що другі) своє зароблять( на втюхуванні обладнання/мафу/продукції, а другі на платному вступу в клуб і платних уроках) - а от чи ви щось заробите - далеко не факт!
(але, як солодко там у ролику співають)
В таких роликах самое ценное — комментарии (пока их не удалили
) тех, кто уже приобщился к этому высшему благу.
В этом видео в том числе.
Востаннє редагувалось alter
в Суб 10 лип, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 13:09
Сибарит написав: Успіх написав:
Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
А что будет, ести потерять смартфон? )
Успіх написав:
Є думки стосовно цього?
- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!
Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения.
Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могу )
Давайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика.
На мой взгляд, главных отличия всего 2:
- инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода;
- инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода.
Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными.
Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика.
Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал.
В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала.
Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытает мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.
Плюсую ))
Тому я і написав це:
Успіх написав: vitaliian написав:
и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?
- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати
- і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде
- піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію
- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ
- а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб
Всі щасливі, всі задоволені)))))
Занавіс)))
п.с.
Ну і так, як ви все не подивились)) - то в двох словах:
- вони очікують касу щось близько 220-270тис.грн/міс чи більше(по середньому чеку вирахували)
- ставку роблять на те, що їхня компанія вираховує найкращі місця і там ставлять свій маф, або орендують чужий.
- ще ставку роблять на те, що вони повністю задовільняють потреби клієнта(що і кава є, і напитки, і різна випічка)
- інвестор/вкладник стає повноправним власником всього цього добра(МАФа/обладнання) і може сміливо потім комусь це продати.
Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))
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Додано: Суб 10 лип, 2021 13:33
Успіх написав:
Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))
я даже не уверен что туда стоит входить самому и с нуля. Вон недалеко от меня в проходном живом месте будки с шаурмой за последние пару лет постоянно меняли хозяев. Была рядом чуть получше шаурмичная в нормальном помещении - поработала полгода+ и внезапно закрылась. Итого, казалось бы вложения вроде относительно небольшие, а продержаться долго сложно.
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