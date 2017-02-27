zРадио написав:если Георгиева запросила увеличение размера фонда, значит на то есть веские основания,
какие например?
Уже говорил - исполинских объемов шорт-позиции против доллара. 16-20 трлн по разным оценкам. Там и валюты, и долги EM, фондовый рынок, коммоды, крипта, драгметаллы, ипотечные закладные... Фиксировать прибыль будут все! Предстоящая задача ФРС - сдерживать скорость выхода в кэш во избежание ликвидаций по эффекту домино. Но первыми, как ни крути, под нож пойдут высокоспекулятивные активы (вспоминайте, куда попадаем мы... та-дам )
Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все! Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
А что будет, ести потерять смартфон?
Успіх написав:Є думки стосовно цього?
- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!
Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения. Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могу Давайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика. На мой взгляд, главных отличия всего 2: - инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода; - инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода. Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными. Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика. Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал. В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала. Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытается мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.
Alex2007 написав:країна бізнесменів. уже и так на каждом шагу эти кофейни, шаурма, пиццерии и форнетти всякие. Куда еще им расширяться? Кто это всё потреблять будет?
vitaliian написав:Так пусть вас в долю возьмут, а не под видом франшизы что то втюхивают. С таким успехом вы можете всё это купить на проме, наклеить на купаву принт своей авы и торговать без всякой франшизы. Ладно бы там что то раскрученное типа макдо или кфс продавали.
Ну так я і кажу - вони(що одні, а що другі) своє зароблять( на втюхуванні обладнання/мафу/продукції, а другі на платному вступу в клуб і платних уроках) - а от чи ви щось заробите - далеко не факт! (але, як солодко там у ролику співають)
В таких роликах самое ценное — комментарии (пока их не удалили ) тех, кто уже приобщился к этому высшему благу. В этом видео в том числе.
Востаннє редагувалось alter в Суб 10 лип, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все! Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!
А что будет, ести потерять смартфон? )
Успіх написав:Є думки стосовно цього?
- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!
Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения. Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могу ) Давайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика. На мой взгляд, главных отличия всего 2: - инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода; - инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода. Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными. Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика. Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал. В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала. Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытает мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.
Плюсую )) Тому я і написав це:
Успіх написав:
vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?
- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати - і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію
- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб Всі щасливі, всі задоволені))))) Занавіс)))
п.с. Ну і так, як ви все не подивились)) - то в двох словах: - вони очікують касу щось близько 220-270тис.грн/міс чи більше(по середньому чеку вирахували) - ставку роблять на те, що їхня компанія вираховує найкращі місця і там ставлять свій маф, або орендують чужий. - ще ставку роблять на те, що вони повністю задовільняють потреби клієнта(що і кава є, і напитки, і різна випічка) - інвестор/вкладник стає повноправним власником всього цього добра(МАФа/обладнання) і може сміливо потім комусь це продати.
Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))
Успіх написав:Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))
я даже не уверен что туда стоит входить самому и с нуля. Вон недалеко от меня в проходном живом месте будки с шаурмой за последние пару лет постоянно меняли хозяев. Была рядом чуть получше шаурмичная в нормальном помещении - поработала полгода+ и внезапно закрылась - сейчас аптека вроде (зато прорезанное окно обмена валют как было так и осталось ). Итого, казалось бы вложения вроде относительно небольшие, а продержаться долго сложно.
так что, Успіх, открывайте будку обмена валют с брендом Долярчик и молнией и будет вам успех.
Киев сегодня 27.20-23/27.22-25, курс припал на пару копеек с вчерашнего вечера. Наличка по-прежнему не верит межбанку.
Успіх написав:Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))
Зачем такие избыточные траты, МАФ можно не покупать, а сбить из досок б/у, подкрасить дёшево и красиво, на штукатурку можно не тратиться, просто прокатать структурной краской ворсистым валиком, можно даже дважды. (с)
На подключениях к коммуникациям можно тоже сэкономить, воду подвозить из дому или носить из колодца, разогревать пирожки на дровах, а не на электрооборудовании. Если поставить ларёк возле ливнестока, то с канализацией тоже проблема решена.
Кстати, на работниках можно тоже сэкономить, если взять понаехов и сдавать им ларёк на ночь для ночлега.
Осталась справиться с последней статьей расходов - порезать фудкосты. Продукты брать на распродажах просрочки, также можно использовать отходы ресторанов и супермаркетов - заключить договора на переработку и вывоз отходов (это, к тому же, дополнительный заработок).
Риски возможных проблем с налоговой и СЭС после пищевых отравлений решаются мобильностью, поэтому экономить на колесной платформе для МАФа не советую.
И да придёт УСПИХ!
Востаннє редагувалось alter в Суб 10 лип, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість). 2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
на рынке недвижимости давно нет никакого спроса))) спрос создают риэлтерские компании и те идиоты, которые покупают 5ю-10ю-15ю квартиру верят в то, что они инвестируют в вечность
Якщо ті, хто купує 15 квартиру і не на останні є ідіотами, то хто є тоді ти, морячок?!