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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7961796279637964>
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 12:10

  vitaliian написав:
  zРадио написав:если Георгиева запросила увеличение размера фонда, значит на то есть веские основания,
какие например?


Уже говорил - исполинских объемов шорт-позиции против доллара. 16-20 трлн по разным оценкам. Там и валюты, и долги EM, фондовый рынок, коммоды, крипта, драгметаллы, ипотечные закладные... Фиксировать прибыль будут все! Предстоящая задача ФРС - сдерживать скорость выхода в кэш во избежание ликвидаций по эффекту домино. Но первыми, как ни крути, под нож пойдут высокоспекулятивные активы (вспоминайте, куда попадаем мы... та-дам :oops: )
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 12:17

Оффтоп выходного дня.

  Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!

А что будет, ести потерять смартфон? :)

  Успіх написав:Є думки стосовно цього?

- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!

Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения.
Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могу :)
Давайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика.
На мой взгляд, главных отличия всего 2:
- инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода;
- инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода.
Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными.
Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика.
Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал.
В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала.
Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытается мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:09

Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:
  Alex2007 написав:країна бізнесменів.
уже и так на каждом шагу эти кофейни, шаурма, пиццерии и форнетти всякие. Куда еще им расширяться? Кто это всё потреблять будет?

  vitaliian написав:Так пусть вас в долю возьмут, а не под видом франшизы что то втюхивают. С таким успехом вы можете всё это купить на проме, наклеить на купаву принт своей авы и торговать без всякой франшизы. Ладно бы там что то раскрученное типа макдо или кфс продавали.

Ну так я і кажу - вони(що одні, а що другі) своє зароблять( на втюхуванні обладнання/мафу/продукції, а другі на платному вступу в клуб і платних уроках) - а от чи ви щось заробите - далеко не факт! :mrgreen:
(але, як солодко там у ролику співають) :mrgreen:
В таких роликах самое ценное — комментарии (пока их не удалили ) тех, кто уже приобщился к этому высшему благу.
В этом видео в том числе.
Востаннє редагувалось alter в Суб 10 лип, 2021 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:09

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Але тут теж зробили так, що просто вкладаєте 38К - і все!
Далі тільки слідкуєте через свій смартфон, як ідуть продажі і як капають вам гроші на картку щомісяця!

А что будет, ести потерять смартфон? )

  Успіх написав:Є думки стосовно цього?

- 38Кдол. вкладаємо і щомісяця, лежачи на пляжі - отримуємо 60Кгрн/міс!

Признаюсь честно, я попытался посмотреть это видео, но хватило меня минут на 10. Этого достаточно для поверхностного обсуждения.
Я уже наверно всех достал своим стремлением к четкости терминологии, но удержаться не могу )
Давайте в качестве оффтопа выходного дня разберем, чем отличается инвестор от вкладчика.
На мой взгляд, главных отличия всего 2:
- инвестор заинтересован в приросте капитала, а вкладчик в получении текущего дохода;
- инвестор вникает в суть бизнеса, в который он вкладывается, а вкладчик довольствуется обещаниями дохода.
Инвестиции бывают коллективными и индивидуальными.
Для коллективных инвестиций существует отлаженный (увы, не у нас) механизм акционирования. Инвестор тщательно оценивает бизнес-модель компании, перспективы и на основании большого количества информации, которая публикуется согласно жестким стандартам, принимает решение о вхождении в капитал путем покупки акций. Для вкладчиков, желающих присоединиться к этому рынку, существуют трастовые фонды, специалисты которых сами обрабатывают всю информацию и принимают решения за вкладчика.
Индивидуальный инвестор ждет, когда к нему обратится автор бизнес-идеи, которому не хватает денег для старта или расширения, оценивает по представленному бизнес плану перспективность идеи и ее автора в роли управляющего партнера и в некоторых случаях решается войти в капитал.
В представленном случае предлагается некий симбиоз между этими двумя видами инвестиций. Это, может быть, имеет право на жизнь, но задачу инвестора усложняет, поскольку ему нужно оценить компанию с которой собирается сотрудничать, а также предлагаемый бизнес-план. Т.е получается двойная работа. Исходя из природной человеческой лени очень велик соблазн стать вкладчиком, который ставит себя в зависимость от обещаний в формате рекламного видео. Кроме того, акцент сделан на текущем доходе, а не на приросте капитала.
Мне для отказа от этой идеи хватило того, что на обложке "бизнес-плана" указан бизнес на слойках за 4 грн, а внутри фигурирует пицца за 50. Это говорит о том, что потенциальный управляющий партнер либо не понимает, что он делает, либо он сознательно пытает мной манипулировать. Ни то, ни другое к инвестициям не располагает.

Плюсую ))
Тому я і написав це:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?

- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати :mrgreen:
- і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде :mrgreen: - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію :mrgreen:

- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ :lol: - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб :lol:
Всі щасливі, всі задоволені)))))
Занавіс)))


п.с.
Ну і так, як ви все не подивились)) - то в двох словах:
- вони очікують касу щось близько 220-270тис.грн/міс чи більше(по середньому чеку вирахували)
- ставку роблять на те, що їхня компанія вираховує найкращі місця і там ставлять свій маф, або орендують чужий.
- ще ставку роблять на те, що вони повністю задовільняють потреби клієнта(що і кава є, і напитки, і різна випічка)
- інвестор/вкладник стає повноправним власником всього цього добра(МАФа/обладнання) і може сміливо потім комусь це продати.

Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))


я даже не уверен что туда стоит входить самому и с нуля. Вон недалеко от меня в проходном живом месте будки с шаурмой за последние пару лет постоянно меняли хозяев. Была рядом чуть получше шаурмичная в нормальном помещении - поработала полгода+ и внезапно закрылась - сейчас аптека вроде (зато прорезанное окно обмена валют как было так и осталось :mrgreen: ). Итого, казалось бы вложения вроде относительно небольшие, а продержаться долго сложно.

так что, Успіх, открывайте будку обмена валют с брендом Долярчик и молнией и будет вам успех. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:51

Alex2007
Итого, казалось бы вложения вроде относительно небольшие, а продержаться долго сложно.

из первого вполне может следовать второе. иногда чтобы раскрутить точку нужны годы :lol:
так что, Успіх, открывайте будку обмена валют с брендом Долярчик и молнией и будет вам успех. :mrgreen:

при этом стоит учесть, что года два будут нехилые убытки. а потом ещё возможно и нервы не выдержат или деньги закончатся и продавать в два раза дешевле, чем купил :lol:
сейчас точно не время :lol:
Востаннє редагувалось clash в Суб 10 лип, 2021 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:53

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А от цікаво, чим мої дописи про різноманітні напрямки бізнесу/бізнес-ідей шкодять гілці?
да потому что в ваших бизнес-идеях пахать предлагается а все хотят купить па27 продать па28 и весело жить.

Ну да. Несколько лямов в баксах. А пахать не очень.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:09

Валютный рынок в контексте ДС

Киев сегодня 27.20-23/27.22-25, курс припал на пару копеек с вчерашнего вечера. Наличка по-прежнему не верит межбанку.

Успіх написав:Цікаво, якщо б я це все повністю сам організував, то мабуть, обійшлось все з купівлею МАФа і т.п. "під ключ" десь до 20Кдол., а не 38К? )))


Зачем такие избыточные траты, МАФ можно не покупать, а сбить из досок б/у, подкрасить дёшево и красиво, на штукатурку можно не тратиться, просто прокатать структурной краской ворсистым валиком, можно даже дважды. (с)

На подключениях к коммуникациям можно тоже сэкономить, воду подвозить из дому или носить из колодца, разогревать пирожки на дровах, а не на электрооборудовании. Если поставить ларёк возле ливнестока, то с канализацией тоже проблема решена.

Кстати, на работниках можно тоже сэкономить, если взять понаехов и сдавать им ларёк на ночь для ночлега.

Осталась справиться с последней статьей расходов - порезать фудкосты. Продукты брать на распродажах просрочки, также можно использовать отходы ресторанов и супермаркетов - заключить договора на переработку и вывоз отходов (это, к тому же, дополнительный заработок).

Риски возможных проблем с налоговой и СЭС после пищевых отравлений решаются мобильностью, поэтому экономить на колесной платформе для МАФа не советую.

И да придёт УСПИХ!
Востаннє редагувалось alter в Суб 10 лип, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик, не знаю где Траста искать, но этот авантюрист в одном видео говорил, что у него была будка обмена в Днепре, в итоге скатился до польского Макдональдса. https://youtube.com/channel/UCvlinsqJS3fEZ34IQ6jSKnQ/
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:48

  prodigy написав:
  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).



на рынке недвижимости давно нет никакого спроса)))
спрос создают риэлтерские компании и те идиоты, которые покупают 5ю-10ю-15ю квартиру верят в то, что они инвестируют в вечность

Якщо ті, хто купує 15 квартиру і не на останні є ідіотами, то хто є тоді ти, морячок?!
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