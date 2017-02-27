Shaman написав:Ой+ написав:
5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.
газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?!