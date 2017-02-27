vitaliian написав: 5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.
газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?!
Здравствуйте . Случайно ,на даче , открыл компьютер и прочитал Ваше сообщение .
У меня тоже такая беда . Обратились родственники пациента .... и привели под "белые руци " одного "звездного косяка ".
Как человек в армию попал -ЗАГАДКА. 62 года , зрения 0 , служил на кухне ,хозвзвод.
В своих рассказах ,Всем окружающим ,рассказывает , что зам .развед. батальона, Носит медальон на шее ,военной разведки . Всех учит прыгать с парашютом .
......не дай Господи , выпьет и начинается сеанс маниакальной шизофрении ...... он долго описывает бои , которые обрастают новыми устрашающими подробностями . По свидетельствам сослуживцев , дальше кухни не бывал .
Я отказал в помощи, так как это не корректировка поведения , а на стационар , я отправить его не могу .