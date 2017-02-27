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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7961796279637964
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:55

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.

5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.

газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.

Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:05

  Игорь написав:Долярчик, не знаю где Траста искать, но этот авантюрист в одном видео говорил, что у него была будка обмена в Днепре, в итоге скатился до польского Макдональдса. https://youtube.com/channel/UCvlinsqJS3fEZ34IQ6jSKnQ/


Здравствуйте .
Случайно ,на даче , открыл компьютер и прочитал Ваше сообщение .

У меня тоже такая беда .
Обратились родственники пациента .... и привели под "белые руци " одного "звездного косяка ".

Как человек в армию попал -ЗАГАДКА.
62 года , зрения 0 , служил на кухне ,хозвзвод.

В своих рассказах ,Всем окружающим ,рассказывает , что зам .развед. батальона,
Носит медальон на шее ,военной разведки .
Всех учит прыгать с парашютом .

......не дай Господи , выпьет и начинается сеанс маниакальной шизофрении ...... он долго описывает бои , которые обрастают новыми устрашающими подробностями .
По свидетельствам сослуживцев , дальше кухни не бывал .

Я отказал в помощи, так как это не корректировка поведения , а на стационар , я отправить его не могу .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:31

  fin написав:
  Qwerty написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
Насмешили. За 500 я даже из дома не выйду. Не интересно и нет смысла.

Тобто, якщо вам скажуть вийти з дому і за це дадуть 500 доларів, то ви виходити не будете?! Клас! А за 600?! Чи скільки вам потрібно для повного щастя, як казав Бендер?!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:33

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:
  somilitark написав:По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.

Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!

Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?

Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:38

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!

Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?

Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!

Отрадно видеть, как отставание от форума постепенно сокращается.
Думаю, вам и самому приятно читать с каждым днём всё лучше и лучше.
juristkostya
 
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