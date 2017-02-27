Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:31
fin написав: Qwerty написав: fin написав:
В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.
Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
Насмешили. За 500 я даже из дома не выйду. Не интересно и нет смысла.
Тобто, якщо вам скажуть вийти з дому і за це дадуть 500 доларів, то ви виходити не будете?! Клас! А за 600?! Чи скільки вам потрібно для повного щастя, як казав Бендер?!
Qwerty
Повідомлень: 2565
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 625 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:33
juristkostya написав: Qwerty написав: somilitark написав:
По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.
Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!
Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?
Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!
Qwerty
Повідомлень: 2565
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 625 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:38
Qwerty написав: juristkostya написав: Qwerty написав:
Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!
Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?
Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!
Отрадно видеть, как отставание от форума постепенно сокращается.
Думаю, вам и самому приятно читать с каждым днём всё лучше и лучше.
juristkostya
Повідомлень: 3521
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1015 раз.
Профіль
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:08
Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Yuri_61
Повідомлень: 2244
З нами з: 30.09.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 386 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:48
Yuri_61 написав: Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Здравствуйте.
Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .
Есть вот философские сайты где Вы были бы своим .
https://platona.net/forum/16
.....
.......ну Вы же знакомы с лазанием в чужую почту , там и подберете себе собеседников по уму .
холява
2
Повідомлень: 3274
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3209 раз.
Подякували: 3254 раз.
Профіль
5
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:00
Вот нарыл ответ на мой утренний вопрос, почему доллар в Украине дорожает:
Ожидания. Ожидания бизнеса и населения по курсу играют ключевую роль, ведь стимулируют их к продаже/покупке валюты, что только усиливает эффект. Правительство заложило в бюджете достаточно слабую гривну по сравнению с экспертными прогнозами. Это может способствовать девальвационным ожиданиям и таки обесценить гривню.
https://economy.24tv.ua/ru/pochemu_pada ... t_n1109327
Yuri_61
Повідомлень: 2244
З нами з: 30.09.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 386 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Василь-Рівне
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
946
250287
Суб 10 лип, 2021 13:41 BIGor
26639
3731010
7555
1847092
Вів 06 лип, 2021 14:46 ЛОБ