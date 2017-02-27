Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:31
fin написав: Qwerty написав: fin написав:
В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.
Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
Насмешили. За 500 я даже из дома не выйду. Не интересно и нет смысла.
Тобто, якщо вам скажуть вийти з дому і за це дадуть 500 доларів, то ви виходити не будете?! Клас! А за 600?! Чи скільки вам потрібно для повного щастя, як казав Бендер?!
Qwerty
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:33
juristkostya написав: Qwerty написав: somilitark написав:
По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.
Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!
Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?
Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!
Qwerty
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:38
Qwerty написав: juristkostya написав: Qwerty написав:
Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!
Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?
Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!
Отрадно видеть, как отставание от форума постепенно сокращается.
Думаю, вам и самому приятно читать с каждым днём всё лучше и лучше.
juristkostya
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:08
Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Yuri_61
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:48
Yuri_61 написав: Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Здравствуйте.
Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .
Есть вот философские сайты где Вы были бы своим .
https://platona.net/forum/16
.....
.......ну Вы же знакомы с лазанием в чужую почту , там и подберете себе собеседников по уму .
холява
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:00
Вот нарыл ответ на мой утренний вопрос, почему доллар в Украине дорожает:
многое
https://economy.24tv.ua/ru/pochemu_pada ... t_n1109327
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Yuri_61
в Суб 10 лип, 2021 20:32, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:26
холява написав:
.......ну Вы же знакомы с лазанием в чужую почту , там и подберете себе собеседников по уму .
я люблю доллары больше всей этой грёбаной философии
я человек приземлённый и корыстный, но в чужую почту я не лазю
Вы меня с кем то путаете
Yuri_61
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:54
Qwerty написав: Shaman написав: Ой+ написав: 5 лярдів
, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.
газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?!
изначально дискуссия была о том, что закупки газа могут оказать сильное давление на курс - я писал, что не те объемы.
Вы пишите о совсем других рисках - снижении или прекращении транзита. есть такое. но предполагаю, что на период действия договора транзита, риск фокусов со стороны РФ ниже среднего. а потом - посмотрим.
в чем я вижу нужность ГТС - это подземные хранилища Украины. газ летом никому не нужен, его надо закачивать, зимой поднимать из хранилищ. куда будут закачивать в Северных потоках?
плюс есть разные расчеты, которые показывают, что без Украины не смогут обойтись - но тут я не спец, не могу утверждать.
а не бронируют мощности потому - все стали играться в спот. если нет гарантированных объемов сбыта, зачем Газпрому бронировать избыточные мощности для прокачки - у него уже есть контракт с Украиной качай или плати
Shaman
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:02
холява написав: Yuri_61 написав: Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Здравствуйте.
Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .
Салам,Вам так кажется
Мизантрóп
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:08
Мизантрóп написав: холява написав: Yuri_61 написав:
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Здравствуйте.
Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .
Салам,Вам так кажется
уа-алейкум ас-саля́м
хорошему врачу казаться не может
и не надо так сильно ревновать, что кого то (а не Вас) похвалили
и Вас, со временем похвалят, может быть
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Yuri_61
в Суб 10 лип, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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