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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7961796279637964
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:31

  fin написав:
  Qwerty написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Да ви вгадали і дочекалися! Великий респект вам за це! Надіюсь свої 500 доларів ви купили чи ще чекаєте, а то поїзд пішов в іншу сторону! Наступна зупинка буде 27,50!
Насмешили. За 500 я даже из дома не выйду. Не интересно и нет смысла.

Тобто, якщо вам скажуть вийти з дому і за це дадуть 500 доларів, то ви виходити не будете?! Клас! А за 600?! Чи скільки вам потрібно для повного щастя, як казав Бендер?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:33

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:
  somilitark написав:По курсу. Можно брать по 27.50. Думаю предпосылок для сильного прокалывания вниз банально нет.

Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!

Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?

Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:38

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Не правильно ви думав Володя! Ой як неправильно! Хоча це часто у вас трапляється!

Здесь у всех одна проблема: не умеют прогнозировать событие через месяц после того, как оно состоялось.
Не желаете прочесть мастер-класс?

Що там на заправці?! Проблем тут явно більше чим одна!!! Але тобі воно хіба потрібно!

Отрадно видеть, как отставание от форума постепенно сокращается.
Думаю, вам и самому приятно читать с каждым днём всё лучше и лучше.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:48

  Yuri_61 написав:Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)


Здравствуйте.

Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .

Есть вот философские сайты где Вы были бы своим .

https://platona.net/forum/16 .....
.......ну Вы же знакомы с лазанием в чужую почту , там и подберете себе собеседников по уму .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:00

Читать всем

Вот нарыл ответ на мой утренний вопрос, почему доллар в Украине дорожает:
многое

https://economy.24tv.ua/ru/pochemu_pada ... t_n1109327
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 лип, 2021 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:26

  холява написав:.......ну Вы же знакомы с лазанием в чужую почту , там и подберете себе собеседников по уму .


я люблю доллары больше всей этой грёбаной философии
я человек приземлённый и корыстный, но в чужую почту я не лазю
Вы меня с кем то путаете
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:54

  Qwerty написав:
  Shaman написав:
  Ой+ написав:5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.

5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.

газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.

Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?!

изначально дискуссия была о том, что закупки газа могут оказать сильное давление на курс - я писал, что не те объемы.

Вы пишите о совсем других рисках - снижении или прекращении транзита. есть такое. но предполагаю, что на период действия договора транзита, риск фокусов со стороны РФ ниже среднего. а потом - посмотрим.

в чем я вижу нужность ГТС - это подземные хранилища Украины. газ летом никому не нужен, его надо закачивать, зимой поднимать из хранилищ. куда будут закачивать в Северных потоках? :)
плюс есть разные расчеты, которые показывают, что без Украины не смогут обойтись - но тут я не спец, не могу утверждать.

а не бронируют мощности потому - все стали играться в спот. если нет гарантированных объемов сбыта, зачем Газпрому бронировать избыточные мощности для прокачки - у него уже есть контракт с Украиной качай или плати :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:02

  холява написав:
  Yuri_61 написав:Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)


Здравствуйте.

Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .
Салам,Вам так кажется
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:08

  Мизантрóп написав:
  холява написав:
  Yuri_61 написав:/quote]

Здравствуйте.

Не ожидал от Вас такой удивительной мысли .
Может зря Вы пишите на этом форуме ?
Врятли кто то здесь поймет Вас .
Салам,Вам так кажется


уа-алейкум ас-саля́м
хорошему врачу казаться не может :)
и не надо так сильно ревновать, что кого то (а не Вас) похвалили
и Вас, со временем похвалят, может быть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 лип, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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