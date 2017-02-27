Додано: Суб 10 лип, 2021 20:54

Qwerty написав: Shaman написав: Ой+ написав: 5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних. , а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.

5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.



газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы. 5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.

Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?! Так чого ж не бронюють обсяги транзиту на 2022 рік, якщо все так добре?! Чи це не економічна причина?! «Північний потік - 2» не чули про таке?!

изначально дискуссия была о том, что закупки газа могут оказать сильное давление на курс - я писал, что не те объемы.Вы пишите о совсем других рисках - снижении или прекращении транзита. есть такое. но предполагаю, что на период действия договора транзита, риск фокусов со стороны РФ ниже среднего. а потом - посмотрим.в чем я вижу нужность ГТС - это подземные хранилища Украины. газ летом никому не нужен, его надо закачивать, зимой поднимать из хранилищ. куда будут закачивать в Северных потоках?плюс есть разные расчеты, которые показывают, что без Украины не смогут обойтись - но тут я не спец, не могу утверждать.а не бронируют мощности потому - все стали играться в спот. если нет гарантированных объемов сбыта, зачем Газпрому бронировать избыточные мощности для прокачки - у него уже есть контракт с Украиной качай или плати