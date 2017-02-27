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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7962796379647965
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я ещё хуже,чем вы думаете и не нуждаюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:46

  Мизантрóп написав:Я ещё хуже,чем вы думаете и не нуждаюсь
каждый в чём нибудь нуждается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:51

  Мизантрóп написав:Я ещё хуже,чем вы думаете и не нуждаюсь

А я хуже, чем вы думаете о тех кто нуждается ! :lol: :lol: :lol:
clash
 
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