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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 лип, 2021 22:01
Я ещё хуже,чем вы думаете и не нуждаюсь
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 лип, 2021 22:46
Мизантрóп написав:
Я ещё хуже,чем вы думаете и не нуждаюсь
каждый в чём нибудь нуждается.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 22:51
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Ірина_
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