Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Сьогодні +9,9 млрд.
За підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які пройшли 13 липня, до державного бюджету залучено 9,9 млрд грн, повідомили в Міністерстві фінансів. Мінфін запропонував інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті (зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років) і один випуск в іноземній валюті (1 рік). За підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які пройшли 13 липня, до державного бюджету залучено 9,9 млрд грн, повідомили в Міністерстві фінансів. Мінфін запропонував інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті (зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років) і один випуск в іноземній валюті (1 рік). https://biz.nv.ua/ukr/finance/aukcioni- ... 71174.html
Завтра на день взяття Бастилії полиється доларовий дощик на МБ?
edvardd написав:это всё хорошо, но народ, глобально упускает один момент - ответку штатов за хакерскую атаку из роиси, среди вариантов которой мелькают эмбарго на нефтегаз из мордора, в общем в этом месяце возможны сильные встряски в глобальном масштабе...и кстати все онолитиги об этом молчат...
Хотелось бы уточнить, а твой прогноз, что в 2021 США не будет, как государства, ещё в силе ?
Или как с кризисом 2018 года ?
Я уточняю, мало ли чего
меня больше беспокоит, доживёт ли Трамп до конца своего президентского срока и евро ниже паритета.
Вы, наверное, не обратили внимание, на курсы доллара против остальных валют, в том числе, ЕМ, или не придали им серьезного значения, с открытием американской сессии. Кстати, около 23-00 пара евро/доллар была на 1,1770.