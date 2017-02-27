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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7968796979707971
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:42

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.07.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:42

  Igneus написав:
  Ой+ написав:
  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн


Сьогодні +9,9 млрд.
За підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які пройшли 13 липня, до державного бюджету залучено 9,9 млрд грн, повідомили в Міністерстві фінансів.
Мінфін запропонував інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті (зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років) і один випуск в іноземній валюті (1 рік).
За підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які пройшли 13 липня, до державного бюджету залучено 9,9 млрд грн, повідомили в Міністерстві фінансів.
Мінфін запропонував інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті (зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років) і один випуск в іноземній валюті (1 рік). https://biz.nv.ua/ukr/finance/aukcioni- ... 71174.html


Завтра на день взяття Бастилії полиється доларовий дощик на МБ?

Не все так добре, бо, на жаль, з'явилися деякі проблеми на сировинних ринках:
https://ru.investing.com/analysis/article-200283259

Окрім того, унаслідок розміщення доларових ОВДП їх покупці можуть вийти на МБ для купівлі валюти.


65 млн...не смешите
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:07

  pesikot написав:
  edvardd написав:это всё хорошо, но народ, глобально упускает один момент - ответку штатов за хакерскую атаку из роиси, среди вариантов которой мелькают эмбарго на нефтегаз из мордора, в общем в этом месяце возможны сильные встряски в глобальном масштабе...и кстати все онолитиги об этом молчат...

Хотелось бы уточнить, а твой прогноз, что в 2021 США не будет, как государства, ещё в силе ?

Или как с кризисом 2018 года ?

Я уточняю, мало ли чего :)

меня больше беспокоит, доживёт ли Трамп до конца своего президентского срока и евро ниже паритета.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:10

Авакова попросили, вместо него знов свої семіти
https://www.unian.ua/politics/zamist-av ... 81037.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:07

  prodigy написав:65 млн...не смешите

Вы, наверное, не обратили внимание, на курсы доллара против остальных валют, в том числе, ЕМ, или не придали им серьезного значения, с открытием американской сессии. Кстати, около 23-00 пара евро/доллар была на 1,1770.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:40

  prodigy написав:65 млн...не смешите

Не смешите? $65 млн - существенный объем в рамках одной торговой сессии.
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