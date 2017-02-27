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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7969797079717972
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:53

  flyman написав:
  Успіх написав:А що то в мене, одна гуртівням почала вимахуватись і не приймати долари до 2000го року випуску?
Зажрались?

так по безналу тре :)

Так тоді випишуть товар по такій ціні, що я буду зовсім не конкурентноздатним :roll:
А я - тільки за, щоб було і низька ціна, і по перерахунку))

Коротше, як почнуть 100% всіх "обілечувати" на кордоні/митниці - то тоді і буде порядок!
А так - там пропустили, а тут з Успіха хочуть #тришкури податків і стос прихідних документів про походження товару - то якось ЗОВСІМ НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:02

  flyman написав:
  Успіх написав:А що то в мене, одна гуртівням почала вимахуватись і не приймати долари до 2000го року випуску?
Зажрались?

так по безналу тре :)

БезНал - ТАБУ :)
Долярчик за таке не голосував, а проти такого навіть їздив на Майдан.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.07.2021..................27,3097
Укрепившийся в мире доллар уступил гривне более копейки.

МКГ*............7.0397............7.0550...........+0.22%
Гривна незаметно, но весьма существенно укрепилась.

Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. С места в карьер выросли на копейку, развернулись и опустились на 1.5 копейки. С началом активной фазы торгов уравновесились и больше до полудня никуда не ходили.
Начавшийся вчера утром рост доллара в мире продолжался до глубокой ночи. Индекс достиг максимальных с начала апреля значений. После этого произошел очень скромный откат. Гривна пока на этот рост доллара не отреагировала.
Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Анализом ликвидности нас опять не балуют :(

В понедельник объем МБ уменьшился с 371.6 до 299.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты выросли, сохранив превышение спроса над предложением.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:36

  greenozon написав:як гадаєте, гомеричка дожене неньку? (9% інфляція)


Почти уверен, что нет. То, что не догонит в одном и том же времени - это 99,999% :D Когда у них будет 9%, у нас - выше 15%.

Но вероятнее всего, текущие уровни инфляции в США (5,4%) - близкие к максимальным плюс 0,5-1,5 п.п. Посмотрите на уровень вчерашнего страха после публикации данных за июнь. Цены растут в долларе, а под 1,18 нырнул евро. Коммоды, фондовый рынок и криптовалюты - вы сами в курсе.

Рынок безумно боится сворачивания стимулирования. Неспроста боится - все хотят вовремя зафиксировать прибыль. Мне кажется, что до конца года мы станем свидетелями игры в музыкальные стулья. Зеленого хватит не только лишь всем :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:37

Національний банк планує найближчим часом почати поступове скасування обмежень на придбання бізнесом іноземної валюти без зобов’язань.
Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:57

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

Начавшийся вчера утром рост доллара в мире продолжался до глубокой ночи. Индекс достиг максимальных с начала апреля значений. После этого произошел очень скромный откат. Гривна пока на этот рост доллара не отреагировала.


Пане, Сибарит
Вы полагаете, что гривна должна подешеветь ?
то есть курс подрастет выше 27,3 ?

Спасибо.
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  #<1 ... 7969797079717972
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