Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.07.2021..................27,3097
Укрепившийся в мире доллар уступил гривне более копейки.
МКГ*............7.0397............7.0550...........+0.22%
Гривна незаметно, но весьма существенно укрепилась.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. С места в карьер выросли на копейку, развернулись и опустились на 1.5 копейки. С началом активной фазы торгов уравновесились и больше до полудня никуда не ходили.
Начавшийся вчера утром рост доллара в мире продолжался до глубокой ночи. Индекс достиг максимальных с начала апреля значений. После этого произошел очень скромный откат. Гривна пока на этот рост доллара не отреагировала.
Справочный курс встретили котировками 27.3000 - 27.3200, что на полкопейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Анализом ликвидности нас опять не балуют
В понедельник объем МБ уменьшился с 371.6 до 299.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты выросли, сохранив превышение спроса над предложением.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.