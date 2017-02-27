|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лип, 2021 20:08
Amat написав: prodigy написав:Amat
боковик уже 3 недели, возможно будет 4-5 недель
Так я пока и сижу в гривне (:
все таки 26.8 было дно в июне, надо было набирать.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 20:35
zРадио написав: prodigy написав:
Україні знадобиться 102 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 наступних років, щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.
Нужно всерьез думать о диверсификации внешней торговли с приоритетом на Азию и Африку. Сегодня 40% экспорта - это ЕС, а с их гипертрофированной чувствительностью к теме выбросов часть наших производителей рискует там быть попросту забаненными. Даже США рационально-избирательно подходят к положениям Парижского соглашения, а нам по большинству требований оно и вовсе не по карману
развитые страны мира пошли по пути декарбонизации. и если мы хотим рано или поздно стать развитыми - мы должны идти в ту же сторону. при любых изменениях, есть те кто меняется и есть те, кто за стабильность - как отцы и деды... в выигрыше те, кто идет по пути изменений
развивать торговлю с Азией и Африкой надо. но и улучшать свое производство - тоже надо. как побочный эффект улучшение экологии - не? та же Европа дает и гранты, и льготные кредиты на эти вещи - надо только что-то делать и искать возможность, а не сидеть на попе ровно и скиглити, как говорил один персонаж
а у наших металлургов хватит и своих денег на модернизацию...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 лип, 2021 20:42
Shaman написав:
развитые страны мира пошли по пути декарбонизации. и если мы хотим рано или поздно стать развитыми - мы должны идти в ту же сторону. при любых изменениях, есть те кто меняется и есть те, кто за стабильность - как отцы и деды... в выигрыше те, кто идет по пути изменений
развивать торговлю с Азией и Африкой надо. но и улучшать свое производство - тоже надо. как побочный эффект улучшение экологии - не? та же Европа дает и гранты, и льготные кредиты на эти вещи - надо только что-то делать и искать возможность, а не сидеть на попе ровно и скиглити, как говорил один персонаж
а у наших металлургов хватит и своих денег на модернизацию...
О пользе молока и вреде табака )) Вы тоже смело можете кидать резюмешку на инвестняню. Или в офис простых решений.
PS: простите за тон, но, честное слово, не думал, что высказанная мной идея требует детализации, учитывая оговорку о рационально-избирательной политике США - одной из самых инновационных экономик мира...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10543
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2299 раз.
- Подякували: 5020 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:02
zРадио написав: pesikot написав:
Если тебе пофиг чем дышать, то купи себе жигули-копейку, найми в неё водителя. И пусть эта копейка всегда ездит перед твоим авто
Я знаю, что ты любую идею можешь изуродовать, но я имел в виду совсем другое ) Также у меня будет к тебе встречное предложение - записывайся в инвестняни и ищи те 102 млрд евро, которые насчитал Кабмин. А то критиковать легко...
Так ты же ничего не предлагаешь, кроме Китая
Я тебе предложил такой же Китай
Тебе не понравилось
Интересно почему ?
Не хочешь нюхать выбросы - плати.
Только, касаемо Шмыгаля, он ничего не решает.
Он говорит то, что ему скажут.
Поэтому, ты будешь нюхать жигули-копейку с Китаем
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5970
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:12
orest написав:
Согласно базовому сценарию, при объеме инвестиций в декарбонизацию на уровне EUR12 млрд Украина сможет сократить выбросы СО2 до 43% от уровня 1990 года.
А сейчас сколько?
Коль инвестиции требуются в будущем, хочется оценить и масштаб задачи. Без тяжелого наследия прошлого.
Почему-то, когда речь идет об экологии, информация подается так, что ничего не получается оценить.
pesikot написав:
Если тебе пофиг чем дышать, то купи себе жигули-копейку, найми в неё водителя. И пусть эта копейка всегда ездит перед твоим авто
Добрейшей души человек!
А ведь мог и КамАЗ предложить
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5912
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 4280 раз.
- Подякували: 12737 раз.
-
- Профіль
-
32
16
28
2
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:21
pesikot написав:
Так ты же ничего не предлагаешь, кроме Китая
Очень вольное изложение моей идеи (переврал ты меня, если по-простому
). Китай - далеко не вся Азия, и уж тем более, не Африка. Кроме того, с Китаем у нас и так высокий уровень торговых отношений. Приоритетом должны стать развивающиеся государства с быстрорастущим населением
pesikot написав:
Я тебе предложил такой же Китай
Тебе не понравилось
Интересно почему ?
Не хочешь нюхать выбросы - плати
Я за то, чтобы платить. Но в объемах, которые наша экономика переварит. Никаких 100 млрд евро в декарбонизацию до 2030-го мы инвестировать не сможем (у нас все валовое накопление основного капитала умещается в 15 млрд евро в год)! Еще сильно повезет, если эта сумма будет на порядок меньше
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 14 лип, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10543
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2299 раз.
- Подякували: 5020 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:23
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 14 лип, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10885
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 838 раз.
- Подякували: 2498 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:51
Почитав Богдана Данилишина у ФБ.
Один абзац залишу тут.
Цитата:"Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн. доларів США (в еквіваленті), з початку року – майже до 2 млрд. доларів США."
Люди проїдають заощадження. Але прийде осінь і прийде час "збирати каміння". Не скажу, що цей фактор надто сильно вплине на валютний ринок, але є шанс, що в обмінках знову стане дорожче ніж в банках.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 1271 раз.
- Подякували: 1182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 22:45
Realist написав:
Люди проїдають заощадження.
Заробітчани продають валюту
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9966
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 14 лип, 2021 22:48
ruvex написав:
Количество приехавших в разы меньше количества убывающих.
Родичі заробітчан продають валютні перекази.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9966
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|948
|253879
|
|
|26666
|3756216
|
|
|7562
|1853088
|
Вів 13 лип, 2021 17:42
ЛОБ
|