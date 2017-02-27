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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7973797479757976>
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:08

  Amat написав:
  prodigy написав:Amat

боковик уже 3 недели, возможно будет 4-5 недель


Так я пока и сижу в гривне (:
все таки 26.8 было дно в июне, надо было набирать.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:35

  zРадио написав:
  prodigy написав:Україні знадобиться 102 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 наступних років, щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.


Нужно всерьез думать о диверсификации внешней торговли с приоритетом на Азию и Африку. Сегодня 40% экспорта - это ЕС, а с их гипертрофированной чувствительностью к теме выбросов часть наших производителей рискует там быть попросту забаненными. Даже США рационально-избирательно подходят к положениям Парижского соглашения, а нам по большинству требований оно и вовсе не по карману

развитые страны мира пошли по пути декарбонизации. и если мы хотим рано или поздно стать развитыми - мы должны идти в ту же сторону. при любых изменениях, есть те кто меняется и есть те, кто за стабильность - как отцы и деды... в выигрыше те, кто идет по пути изменений

развивать торговлю с Азией и Африкой надо. но и улучшать свое производство - тоже надо. как побочный эффект улучшение экологии - не? та же Европа дает и гранты, и льготные кредиты на эти вещи - надо только что-то делать и искать возможность, а не сидеть на попе ровно и скиглити, как говорил один персонаж :D
а у наших металлургов хватит и своих денег на модернизацию...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:42

  Shaman написав:развитые страны мира пошли по пути декарбонизации. и если мы хотим рано или поздно стать развитыми - мы должны идти в ту же сторону. при любых изменениях, есть те кто меняется и есть те, кто за стабильность - как отцы и деды... в выигрыше те, кто идет по пути изменений

развивать торговлю с Азией и Африкой надо. но и улучшать свое производство - тоже надо. как побочный эффект улучшение экологии - не? та же Европа дает и гранты, и льготные кредиты на эти вещи - надо только что-то делать и искать возможность, а не сидеть на попе ровно и скиглити, как говорил один персонаж :D
а у наших металлургов хватит и своих денег на модернизацию...


О пользе молока и вреде табака )) Вы тоже смело можете кидать резюмешку на инвестняню. Или в офис простых решений.

PS: простите за тон, но, честное слово, не думал, что высказанная мной идея требует детализации, учитывая оговорку о рационально-избирательной политике США - одной из самых инновационных экономик мира...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:02

  zРадио написав:
  pesikot написав:Если тебе пофиг чем дышать, то купи себе жигули-копейку, найми в неё водителя. И пусть эта копейка всегда ездит перед твоим авто


Я знаю, что ты любую идею можешь изуродовать, но я имел в виду совсем другое ) Также у меня будет к тебе встречное предложение - записывайся в инвестняни и ищи те 102 млрд евро, которые насчитал Кабмин. А то критиковать легко...

Так ты же ничего не предлагаешь, кроме Китая

Я тебе предложил такой же Китай
Тебе не понравилось
Интересно почему ?

Не хочешь нюхать выбросы - плати.

Только, касаемо Шмыгаля, он ничего не решает.
Он говорит то, что ему скажут.
Поэтому, ты будешь нюхать жигули-копейку с Китаем
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Согласно базовому сценарию, при объеме инвестиций в декарбонизацию на уровне EUR12 млрд Украина сможет сократить выбросы СО2 до 43% от уровня 1990 года.

А сейчас сколько?
Коль инвестиции требуются в будущем, хочется оценить и масштаб задачи. Без тяжелого наследия прошлого.
Почему-то, когда речь идет об экологии, информация подается так, что ничего не получается оценить.

  pesikot написав:Если тебе пофиг чем дышать, то купи себе жигули-копейку, найми в неё водителя. И пусть эта копейка всегда ездит перед твоим авто

Добрейшей души человек!
А ведь мог и КамАЗ предложить :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:21

  pesikot написав:Так ты же ничего не предлагаешь, кроме Китая


Очень вольное изложение моей идеи (переврал ты меня, если по-простому :) ). Китай - далеко не вся Азия, и уж тем более, не Африка. Кроме того, с Китаем у нас и так высокий уровень торговых отношений. Приоритетом должны стать развивающиеся государства с быстрорастущим населением
  pesikot написав:Я тебе предложил такой же Китай
Тебе не понравилось
Интересно почему ?

Не хочешь нюхать выбросы - плати


Я за то, чтобы платить. Но в объемах, которые наша экономика переварит. Никаких 100 млрд евро в декарбонизацию до 2030-го мы инвестировать не сможем (у нас все валовое накопление основного капитала умещается в 15 млрд евро в год)! Еще сильно повезет, если эта сумма будет на порядок меньше
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 14 лип, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:23

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 14 лип, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почитав Богдана Данилишина у ФБ.
Один абзац залишу тут.
Цитата:"Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн. доларів США (в еквіваленті), з початку року – майже до 2 млрд. доларів США."
Люди проїдають заощадження. Але прийде осінь і прийде час "збирати каміння". Не скажу, що цей фактор надто сильно вплине на валютний ринок, але є шанс, що в обмінках знову стане дорожче ніж в банках.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Люди проїдають заощадження.

Заробітчани продають валюту
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Количество приехавших в разы меньше количества убывающих.

Родичі заробітчан продають валютні перекази.
Ukrainian
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