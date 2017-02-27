Додано: Сер 14 лип, 2021 20:35

zРадио написав: prodigy написав: Україні знадобиться 102 млрд євро капітальних інвестицій протягом 10 наступних років, щоб зменшити викиди до 35% від рівня 1990 року.



Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня. Україні знадобитьсяПро це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Міжнародному українському енергетичному форумі 14 липня.



Нужно всерьез думать о диверсификации внешней торговли с приоритетом на Азию и Африку. Сегодня 40% экспорта - это ЕС, а с их гипертрофированной чувствительностью к теме выбросов часть наших производителей рискует там быть попросту забаненными. Даже США рационально-избирательно подходят к положениям Парижского соглашения, а нам по большинству требований оно и вовсе не по карману Нужно всерьез думать о диверсификации внешней торговли с приоритетом на Азию и Африку. Сегодня 40% экспорта - это ЕС, а с их гипертрофированной чувствительностью к теме выбросов часть наших производителей рискует там быть попросту забаненными. Даже США рационально-избирательно подходят к положениям Парижского соглашения, а нам по большинству требований оно и вовсе не по карману

развитые страны мира пошли по пути декарбонизации. и если мы хотим рано или поздно стать развитыми - мы должны идти в ту же сторону. при любых изменениях, есть те кто меняется и есть те, кто за стабильность - как отцы и деды... в выигрыше те, кто идет по пути измененийразвивать торговлю с Азией и Африкой надо. но и улучшать свое производство - тоже надо. как побочный эффект улучшение экологии - не? та же Европа дает и гранты, и льготные кредиты на эти вещи - надо только что-то делать и искать возможность, а не сидеть на попе ровно и скиглити, как говорил один персонажа у наших металлургов хватит и своих денег на модернизацию...