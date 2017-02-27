|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лип, 2021 23:01
Ukrainian написав: ruvex написав:
Количество приехавших в разы меньше количества убывающих.
Родичі заробітчан продають валютні перекази.
На текущий момент все чаще забирают родственников к себе. По личному опыту, 6 семей выехали на протяжении 4 месяцев из собственных знакомых. Абсурдность бытия вносит свои жесткие коррективы. Это также расходы, более высокие по уровню, но меньшие по продолжительности, не долговременные.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10886
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 838 раз.
- Подякували: 2498 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 14 лип, 2021 23:41
ruvex написав: Ukrainian написав: ruvex написав:
Количество приехавших в разы меньше количества убывающих.
Родичі заробітчан продають валютні перекази.
На текущий момент все чаще забирают родственников к себе. По личному опыту, 6 семей выехали на протяжении 4 месяцев из собственных знакомых. Абсурдность бытия вносит свои жесткие коррективы. Это также расходы, более высокие по уровню, но меньшие по продолжительности, не долговременные.
Забираю не забирають яка різниця.
Суми переказів ростуть і це факт
Від початку року до України надійшло 5 млрд доларів.
Обсяг приватних переказів з-за кордону до України за 5 місяців зріс порівняно з минулим роком на майже 11%, до $5,1 млрд.
Найбільше грошей надійшло до України з Польщі, США і Великої Британії.
І це тільки по офіційних каналах.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9967
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 15 лип, 2021 00:05
Ukrainian написав:
Забираю не забирають яка різниця.
Суми переказів ростуть і це факт
Від початку року до України надійшло 5 млрд доларів.
Обсяг приватних переказів з-за кордону до України за 5 місяців зріс порівняно з минулим роком на майже 11%, до $5,1 млрд.
Найбільше грошей надійшло до України з Польщі, США і Великої Британії.
І це тільки по офіційних каналах.
Разница в том, что средства потраченные на переезд и постоянное обеспечение родственников здесь, это две большие разницы. К реальному примеру, две семьи продали здесь квартиры, средства потратили на выезд, суммы в разы большие нежели на проживание.
К тому же у топикстартера говорится о "чистой продаже иноземной валюты населением...", а не о переводах, откуда средства нужно еще мониторить.
Я привел свои примеры, Вы свои.
Что интересно,
В то же время украинское правительство ожидает, что переводы работников в 2021 году должны составить больше 15 млрд долларов.
т.е. задача правительства получить, как можно больше переводов?
также
По данным Госстата, за последние 12 лет в Украине наблюдается миграционный прирост населения — за это время в нашу страну въехало на 230 тысяч больше людей, чем выехало. В то же время по данным ООН Украина входит в десятку стран с наибольшим количеством эмигрантов.
Статистика в умелых руках статиста.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10886
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 838 раз.
- Подякували: 2498 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|948
|254180
|
|
|26666
|3757802
|
|
|7562
|1853474
|
Вів 13 лип, 2021 17:42
ЛОБ
|