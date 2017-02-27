Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.07.2021.................27,3001 Доллар потерял около половины копейки.
МКГ*............7.0550............7.0432...........-0.17% Это мы, это доллар играет.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Опустившись сразу на полкопейки, приступили к утреннему кофе. Потом вернулись к уровню открытия и после небольшой паузы снова опустились, теперь уже на копейку. После этого опять взяли паузу, после чего опустились еще на полкопейки. В мире доллар после вчерашнего снижения перешел днем в режим колебаний на одном уровне, а с началом наших торгов снова пошел вниз. Отыгрывать рост доллара гривне не пришлось - доллар справился сам. Справочный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3050, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынке замечен не был.
Во вторник объем МБ вырос с 299.5 до 439.9 млн. Чистота оборотов пока вызывает сомнение. Клиентские обороты также увеличились, предложение умеренно превысило спрос как по оперативным сделкам, так и по форвардным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Похоже, девал таки будет. Кроме завышенных цен на большинство товаров, еще и менты начали борзеть. И ведь повысят же, уже пообещали! За наш с вами счет! Совести нет от слова совсем. Опять вывалили эти 40-летние здоровезные быки ломать двери в раду по 40 градусам. Да за такое надо давать звание самого здорового быка в мире и тут же лишать пенсии, а не повышать ее, и отправлять грузить вагоны. Работайте идите вместо того чтоб хвастаться 20-летней "выслугой", 20 лет произдевались над людьми и в 37 лет на пенсию, это пока народу делают минимальный стаж для получения пенсии вообще 35 лет. Если меньше, пенсии вообще не будет, не то что повышений в разы, Карл! Они что с другого теста? Платите налохи называется! Этим быкам. Есть формула, какого черта пересчитывать все в ручном режиме. Раз им в 2 раза подняли 3 года назад, опять +2000, когда у моей мамы вся пенсия 2700 за 37 лет стажа. И все им мало. Хотят миллион! Борзости нет предела.
hxbbgaf написав:Похоже, девал таки будет. Кроме завышенных цен на большинство товаров, еще и менты начали борзеть. И ведь повысят же, уже пообещали! За наш с вами счет! Совести нет от слова совсем. Опять вывалили эти 40-летние здоровезные быки ломать двери в раду по 40 градусам. Да за такое надо давать звание самого здорового быка в мире и тут же лишать пенсии, а не повышать ее, и отправлять грузить вагоны. Работайте идите вместо того чтоб хвастаться 20-летней "выслугой", 20 лет произдевались над людьми и в 37 лет на пенсию, это пока народу делают минимальный стаж для получения пенсии вообще 35 лет. Если меньше, пенсии вообще не будет, не то что повышений в разы, Карл! Они что с другого теста? Платите налохи называется! Этим быкам. Есть формула, какого черта пересчитывать все в ручном режиме. Раз им в 2 раза подняли 3 года назад, опять +2000, когда у моей мамы вся пенсия 2700 за 37 лет стажа. И все им мало. Хотят миллион! Борзости нет предела.
Зато оцените красоты игры - им пенсии поднимут за наш счет! Они и так каждый год себе увеличивают содержание с наших карманов пока на службе, а выйдя на пенсию, так еще и с наших же налогов повышения требуют. И получат его, я в этом не сомневаюсь. Но при этом они не спросили, согласны ли плательщики налогов еще туже затянуть пояса чтобы прокормить эту ораву паразитов. Всю жизнь на нашем горбу сидят. - Папа, водка подорожала, значит, ты будешь меньше пить? - Нет сынок, это ты будешь меньше есть.