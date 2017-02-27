Додано: Чет 15 лип, 2021 17:21

Четверг на валютном рынке ожидаемо прошел в перетягивании “курсового каната” среди крупных игроков. “Победу”, в конечном итоге, сегодня одержали покупатели. За день доллар подешевел на 4 копейки – с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен, а евро при продаже упал сразу на 9 копеек – с 32,31/32,33 до 32,21/32,24 гривен.



По доллару основной причиной проседания было превышение предложения над спросом на нашем межбанке, а вот котировки евровалюты упали во многом за счет международного рынка. Евро в середине дня котировался в пределах 1,185 доллара, но к концу дня подешевел до 1,182. В связке с падением котировок доллара на украинском межбанке – это привело к укреплению позиций гривны и относительно евро.



Нацбанк на торги сегодня не выходил. Участники рынка сами достаточно быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не наблюдалось.



В этих условиях спекулянты в основном зарабатывали за счет колебаний курса евро, а также в формате работы “в две стороны” по доллару. Фактор снижения деловой активности клиентов в летний период явно оказывал свое влияние на общее поведение межбанка. И периодически создавалось ощущение, что стоящая на улице жара – явно сбавляет активность как самих компаний, так и дилеров банка во время сегодняшней сессии.



Ход торгов:



С утренних 27,30/27,32 к 11 часам котировки особо не изменились и оставались на том же уровне, но ближе к 12 часам уже ощущалось небольшое превышение предложения над спросом.



Продавцы в самом начале ещё пытались противостоять происходящему и удерживали свои ценники. Но ближе к полудню котировки снизились до 27,285/27,3050 гривен, а к обеду упали до 27,275/27,295. В основном, за счет продаж крупных клиентов.



К 14 часам доллар ситуативно и кратковременно подрос до 27,28/27,30 гривен за счет покупок нескольких игроков, но затем курс уже окончательно пошел на снижение. К 15 часам – до 27,275/27,295 гривен, к 16:00 – до 27,265/27,285 гривен и к концу сессии до 27,26/27,28.

Главные события 15 июля на валютном рынке:



Доллар за день подешевел с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен к концу сессии, а евро – с 32,31/32,33 до 32,21/32,24.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3001 гривен, а официальный курс на 16 июля 2021 года установлен на уровне 27,2905 гривен за доллар.