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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7974797579767977
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.07.2021.................27,3001
Доллар потерял около половины копейки.

МКГ*............7.0550............7.0432...........-0.17%
Это мы, это доллар играет.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Опустившись сразу на полкопейки, приступили к утреннему кофе. Потом вернулись к уровню открытия и после небольшой паузы снова опустились, теперь уже на копейку. После этого опять взяли паузу, после чего опустились еще на полкопейки.
В мире доллар после вчерашнего снижения перешел днем в режим колебаний на одном уровне, а с началом наших торгов снова пошел вниз. Отыгрывать рост доллара гривне не пришлось - доллар справился сам.
Справочный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3050, что на 1.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынке замечен не был.

Во вторник объем МБ вырос с 299.5 до 439.9 млн. Чистота оборотов пока вызывает сомнение. Клиентские обороты также увеличились, предложение умеренно превысило спрос как по оперативным сделкам, так и по форвардным.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.07.2021............16.07.2021
дата розрахунку................14.07.2021.............15.07.2021
Євро...................................32,2482..................32,2369...-0.04%
Долар США........................27,3047..................27,2905...-0.05%
После полудня доллар потерял копейку.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Опустившись сразу на полкопейки, приступили к утреннему кофе. Потом вернулись к уровню открытия и после небольшой паузы снова опустились, теперь уже на копейку. После этого опять взяли паузу, после чего опустились еще на полкопейки.
В мире доллар после вчерашнего снижения перешел днем в режим колебаний на одном уровне, а с началом наших торгов снова пошел вниз. Отыгрывать рост доллара гривне не пришлось - доллар справился сам.
Справочный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3050, что на 1.5 копейки ниже открытия.
После 12 плавно опустились на копейку. В обеденное время приподнялись на полкопейки, а после обеда вернулись обратно. Около 15 опустились еще на полкопейки.
После полудня доллар пошел в рост и сейчас находится примерно посередине между сегодняшним минимумом и вчерашним максимумом.
Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900. За день упали на 3 копейки.
Очень спокойная сессия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Солидный переток в казначейство был почти полностью компенсирован сокращением объема суточных сертификатов. Остальные до миллиарда.

Этот день в истории:
2020 - 27.1190 (-3) +18
2019 - 25.7409 (-2) +155

2018 - 26.2332 (+3)
2017 - 26.0177 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:09

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:21

Межбанк: доллар и евро дешевеют

Четверг на валютном рынке ожидаемо прошел в перетягивании “курсового каната” среди крупных игроков. “Победу”, в конечном итоге, сегодня одержали покупатели. За день доллар подешевел на 4 копейки – с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен, а евро при продаже упал сразу на 9 копеек – с 32,31/32,33 до 32,21/32,24 гривен.

По доллару основной причиной проседания было превышение предложения над спросом на нашем межбанке, а вот котировки евровалюты упали во многом за счет международного рынка. Евро в середине дня котировался в пределах 1,185 доллара, но к концу дня подешевел до 1,182. В связке с падением котировок доллара на украинском межбанке – это привело к укреплению позиций гривны и относительно евро.

Нацбанк на торги сегодня не выходил. Участники рынка сами достаточно быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не наблюдалось.

В этих условиях спекулянты в основном зарабатывали за счет колебаний курса евро, а также в формате работы “в две стороны” по доллару. Фактор снижения деловой активности клиентов в летний период явно оказывал свое влияние на общее поведение межбанка. И периодически создавалось ощущение, что стоящая на улице жара – явно сбавляет активность как самих компаний, так и дилеров банка во время сегодняшней сессии.

Ход торгов:

С утренних 27,30/27,32 к 11 часам котировки особо не изменились и оставались на том же уровне, но ближе к 12 часам уже ощущалось небольшое превышение предложения над спросом.

Продавцы в самом начале ещё пытались противостоять происходящему и удерживали свои ценники. Но ближе к полудню котировки снизились до 27,285/27,3050 гривен, а к обеду упали до 27,275/27,295. В основном, за счет продаж крупных клиентов.

К 14 часам доллар ситуативно и кратковременно подрос до 27,28/27,30 гривен за счет покупок нескольких игроков, но затем курс уже окончательно пошел на снижение. К 15 часам – до 27,275/27,295 гривен, к 16:00 – до 27,265/27,285 гривен и к концу сессии до 27,26/27,28.

Главные события 15 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен к концу сессии, а евро – с 32,31/32,33 до 32,21/32,24.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3001 гривен, а официальный курс на 16 июля 2021 года установлен на уровне 27,2905 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:29

  Realist написав:Почитав Богдана Данилишина у ФБ.
Один абзац залишу тут.
Цитата:"Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн. доларів США (в еквіваленті), з початку року – майже до 2 млрд. доларів США."
Люди проїдають заощадження. Але прийде осінь і прийде час "збирати каміння". Не скажу, що цей фактор надто сильно вплине на валютний ринок, але є шанс, що в обмінках знову стане дорожче ніж в банках.

https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/2/675550/
https://www.profinance.ru/news/2021/07/ ... -evro.html схоже на правду
orest
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:41

  Ukrainian написав:
  Realist написав:Люди проїдають заощадження.

Заробітчани продають валюту


Скорей всего дело не в заробитчанах, а в инфляции. Хранить сбережения в долларе стало убыточно, поэтому его продают. Судя по всему эти деньги конвертируются в недвижимость, хотя это пожалуй еще более сомнительное средство сбережения, особенно на фоне ухода в космос коммунальных тарифов и налогов на недвижимость. Но другие пути вывода валюты перекрыли. Остается только ОВГЗ. Все это чем-то напоминает загон оленей... :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 15 лип, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:47

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:
  Realist написав:Люди проїдають заощадження.

Заробітчани продають валюту


Скорей всего дело не в заробитчанах, а в инфляции. Хранить сбережения в долларе стало убыточно, поэтому его продают. Судя по всему эти деньги конвертируются в недвижимость, хотя это пожалуй еще более сомнительное средство сбережения, особенно на фоне ухода в космос коммунальных тарифов и налогов на недвижимость. Но другие пути вывода валюты перекрыли. Все это чем-то напоминает загон оленей... :)

инфляция не причём, из-за низкой ставки большинство спекулятивных и долговых инструментов стало убыточно, на недвижимости хоть 6% можно заработать (на аренде) или удвоить инвестицию в котлован.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:50

vitaliian
есть еще ОВГЗ...

насчет заработать 6% на аренде... посмотрим что осенью-зимой будет...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:схоже на правду

Похоже. Но проблема в том, что этот прогноз опубликован уважаемым банком и растиражирован.
Если количество игроков, которые поверят и сделают ставки на это, превысит критическое, прогноз не сбудется. Просто от природной необходимости соблюдать баланс между выигравшими и проигравшими, которая вытекает из закона сохранения всего.

Мы часто видим, как уважаемые институты, на которые работают мощные аналитики, дают неправильные прогнозы. На мой взгляд, проблема именно в общей доступности этих прогнозов. Сам анализ при этом правильный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:50

Принятие Верховной Радой нескольких важных законов, в частности о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), является позитивным сигналом, однако необходим прогресс и в других секторах, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).
"Больше прогресса необходимо в других секторах (…) Дискуссии с властями будут продолжены", – сказал он на традиционном брифинге Фонда в четверг, отвечая на вопрос о шансах Украины на получение второго транша по программе stand by.
Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными".
По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы
zРадио
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