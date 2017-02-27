Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.07.2021.................27,3001 Доллар потерял около половины копейки.
МКГ*............7.0550............7.0432...........-0.17% Это мы, это доллар играет.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Опустившись сразу на полкопейки, приступили к утреннему кофе. Потом вернулись к уровню открытия и после небольшой паузы снова опустились, теперь уже на копейку. После этого опять взяли паузу, после чего опустились еще на полкопейки. В мире доллар после вчерашнего снижения перешел днем в режим колебаний на одном уровне, а с началом наших торгов снова пошел вниз. Отыгрывать рост доллара гривне не пришлось - доллар справился сам. Справочный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3050, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынке замечен не был.
Во вторник объем МБ вырос с 299.5 до 439.9 млн. Чистота оборотов пока вызывает сомнение. Клиентские обороты также увеличились, предложение умеренно превысило спрос как по оперативным сделкам, так и по форвардным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................15.07.2021............16.07.2021 дата розрахунку................14.07.2021.............15.07.2021 Євро...................................32,2482..................32,2369...-0.04% Долар США........................27,3047..................27,2905...-0.05% После полудня доллар потерял копейку. Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Опустившись сразу на полкопейки, приступили к утреннему кофе. Потом вернулись к уровню открытия и после небольшой паузы снова опустились, теперь уже на копейку. После этого опять взяли паузу, после чего опустились еще на полкопейки. В мире доллар после вчерашнего снижения перешел днем в режим колебаний на одном уровне, а с началом наших торгов снова пошел вниз. Отыгрывать рост доллара гривне не пришлось - доллар справился сам. Справочный курс встретили котировками 27.2850 - 27.3050, что на 1.5 копейки ниже открытия. После 12 плавно опустились на копейку. В обеденное время приподнялись на полкопейки, а после обеда вернулись обратно. Около 15 опустились еще на полкопейки. После полудня доллар пошел в рост и сейчас находится примерно посередине между сегодняшним минимумом и вчерашним максимумом. Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.2900. За день упали на 3 копейки. Очень спокойная сессия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Солидный переток в казначейство был почти полностью компенсирован сокращением объема суточных сертификатов. Остальные до миллиарда.
Этот день в истории: 2020 - 27.1190 (-3) +18 2019 - 25.7409 (-2) +155
Четверг на валютном рынке ожидаемо прошел в перетягивании “курсового каната” среди крупных игроков. “Победу”, в конечном итоге, сегодня одержали покупатели. За день доллар подешевел на 4 копейки – с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен, а евро при продаже упал сразу на 9 копеек – с 32,31/32,33 до 32,21/32,24 гривен.
По доллару основной причиной проседания было превышение предложения над спросом на нашем межбанке, а вот котировки евровалюты упали во многом за счет международного рынка. Евро в середине дня котировался в пределах 1,185 доллара, но к концу дня подешевел до 1,182. В связке с падением котировок доллара на украинском межбанке – это привело к укреплению позиций гривны и относительно евро.
Нацбанк на торги сегодня не выходил. Участники рынка сами достаточно быстро находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не наблюдалось.
В этих условиях спекулянты в основном зарабатывали за счет колебаний курса евро, а также в формате работы “в две стороны” по доллару. Фактор снижения деловой активности клиентов в летний период явно оказывал свое влияние на общее поведение межбанка. И периодически создавалось ощущение, что стоящая на улице жара – явно сбавляет активность как самих компаний, так и дилеров банка во время сегодняшней сессии.
Ход торгов:
С утренних 27,30/27,32 к 11 часам котировки особо не изменились и оставались на том же уровне, но ближе к 12 часам уже ощущалось небольшое превышение предложения над спросом.
Продавцы в самом начале ещё пытались противостоять происходящему и удерживали свои ценники. Но ближе к полудню котировки снизились до 27,285/27,3050 гривен, а к обеду упали до 27,275/27,295. В основном, за счет продаж крупных клиентов.
К 14 часам доллар ситуативно и кратковременно подрос до 27,28/27,30 гривен за счет покупок нескольких игроков, но затем курс уже окончательно пошел на снижение. К 15 часам – до 27,275/27,295 гривен, к 16:00 – до 27,265/27,285 гривен и к концу сессии до 27,26/27,28.
Главные события 15 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 27,30/27,32 до 27,26/27,28 гривен к концу сессии, а евро – с 32,31/32,33 до 32,21/32,24.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3001 гривен, а официальный курс на 16 июля 2021 года установлен на уровне 27,2905 гривен за доллар.
Realist написав:Почитав Богдана Данилишина у ФБ. Один абзац залишу тут. Цитата:"Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн. доларів США (в еквіваленті), з початку року – майже до 2 млрд. доларів США." Люди проїдають заощадження. Але прийде осінь і прийде час "збирати каміння". Не скажу, що цей фактор надто сильно вплине на валютний ринок, але є шанс, що в обмінках знову стане дорожче ніж в банках.
Скорей всего дело не в заробитчанах, а в инфляции. Хранить сбережения в долларе стало убыточно, поэтому его продают. Судя по всему эти деньги конвертируются в недвижимость, хотя это пожалуй еще более сомнительное средство сбережения, особенно на фоне ухода в космос коммунальных тарифов и налогов на недвижимость. Но другие пути вывода валюты перекрыли. Остается только ОВГЗ. Все это чем-то напоминает загон оленей...
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 15 лип, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Скорей всего дело не в заробитчанах, а в инфляции. Хранить сбережения в долларе стало убыточно, поэтому его продают. Судя по всему эти деньги конвертируются в недвижимость, хотя это пожалуй еще более сомнительное средство сбережения, особенно на фоне ухода в космос коммунальных тарифов и налогов на недвижимость. Но другие пути вывода валюты перекрыли. Все это чем-то напоминает загон оленей...
инфляция не причём, из-за низкой ставки большинство спекулятивных и долговых инструментов стало убыточно, на недвижимости хоть 6% можно заработать (на аренде) или удвоить инвестицию в котлован.
Похоже. Но проблема в том, что этот прогноз опубликован уважаемым банком и растиражирован. Если количество игроков, которые поверят и сделают ставки на это, превысит критическое, прогноз не сбудется. Просто от природной необходимости соблюдать баланс между выигравшими и проигравшими, которая вытекает из закона сохранения всего.
Мы часто видим, как уважаемые институты, на которые работают мощные аналитики, дают неправильные прогнозы. На мой взгляд, проблема именно в общей доступности этих прогнозов. Сам анализ при этом правильный.
Принятие Верховной Радой нескольких важных законов, в частности о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), является позитивным сигналом, однако необходим прогресс и в других секторах, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice). "Больше прогресса необходимо в других секторах (…) Дискуссии с властями будут продолжены", – сказал он на традиционном брифинге Фонда в четверг, отвечая на вопрос о шансах Украины на получение второго транша по программе stand by. Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными". По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы