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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7975797679777978
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:и вывода банков с рынка,

шо опять гонтарєва 2? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:48

  Сибарит написав:
  orest написав:схоже на правду

Похоже. Но проблема в том, что этот прогноз опубликован уважаемым банком и растиражирован.
Если количество игроков, которые поверят и сделают ставки на это, превысит критическое, прогноз не сбудется. Просто от природной необходимости соблюдать баланс между выигравшими и проигравшими, которая вытекает из закона сохранения всего.

Мы часто видим, как уважаемые институты, на которые работают мощные аналитики, дают неправильные прогнозы. На мой взгляд, проблема именно в общей доступности этих прогнозов. Сам анализ при этом правильный.

Якщо аналітики банків чи аналітичних-фондових компаній аналізують вагомі-дієві чинники тоді прогноз має шанс збутися (може не до пікових найсміливіших рівнів, але...). А якщо хтось від ліхтаря малює якісь лінії, чи рахує свічки, чи аналізує клякси чорнила (голови, плечі, животи і решта анатомічну маячню) чи заявляє, що євро колись було 1,8, тому тепер мусить бути 1,4 - в такому разі прогнози не збуваються. Якісь схожі гадання на кавових фусах і шизофренічна геометрія була в кінці минулого року на початку цього в багатьох.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:15

orest
Естественно, мы говорим о серьезном анализе, который учитывает как фундаментальные факторы, так и психологию участников рынка. Последнюю также нельзя сбрасывать со счетов, поскольку на развитых рынках велико влияние спекулянтов. Еще раз подчеркну, что я не вкладываю в это понятие никакого отрицательного смысла. Спекулянты, если они серьезные, принимая решении о стратегии, также обрабатывают много информации и не могут не учитывать прогнозы уважаемых аналитиков. Т.о. прогнозы сами влияют на рынок уже после того, как аналитики их опубликовали.
Ну и черных лебедей, естественно, никто не отменял.

По поводу неуместности применения вспомогательных методов, вроде теханализа, в качестве самостоятельных я с Вами абсолютно согласен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:45

  Сибарит написав:По поводу неуместности применения вспомогательных методов, вроде теханализа, в качестве самостоятельных я с Вами абсолютно согласен.


И зря. Если на исторических графиках всегда можно обнаружить даже примитивные фигуры вроде линий, от которых отбивался тренд 3 и более раз - значит такие линии будут возникать и в будущем.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:02

  Zebra написав:
  Сибарит написав:По поводу неуместности применения вспомогательных методов, вроде теханализа, в качестве самостоятельных я с Вами абсолютно согласен.


И зря. Если на исторических графиках всегда можно обнаружить даже примитивные фигуры вроде линий, от которых отбивался тренд 3 и более раз - значит такие линии будут возникать и в будущем.

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Как кардиограмма
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:30

  Сибарит написав:Похоже. Но проблема в том, что этот прогноз опубликован уважаемым банком и растиражирован.
Если количество игроков, которые поверят и сделают ставки на это, превысит критическое, прогноз не сбудется. Просто от природной необходимости соблюдать баланс между выигравшими и проигравшими, которая вытекает из закона сохранения всего.

Мы часто видим, как уважаемые институты, на которые работают мощные аналитики, дают неправильные прогнозы. На мой взгляд, проблема именно в общей доступности этих прогнозов. Сам анализ при этом правильный.

Абсолютно с вами согласен. Подавляющее большинство подобных прогнозов от маститых Морганов, Голдманов и прочих Парибасов, далеки от истины, рассчитаны на простого обывателя и имеют свои определённые цели.

По сути получается, что снизив курс евро с 1.22 до 1.15, промышленность ЕС,и в первую очередь Германии, получит значительное конкурентное преимущество перед американцами на 6%.
А 6% это уже серьёзно...
Так что поторопимся продать и опустить евро, дабы фрау Меркель достойно, и под фанфары, ушла на заслуженный дембель... :D

Ну а затем будем ждать аналогичную ответку от ФРС....
RTC12
 
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