шо опять гонтарєва 2?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лип, 2021 20:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 15 лип, 2021 20:48
Якщо аналітики банків чи аналітичних-фондових компаній аналізують вагомі-дієві чинники тоді прогноз має шанс збутися (може не до пікових найсміливіших рівнів, але...). А якщо хтось від ліхтаря малює якісь лінії, чи рахує свічки, чи аналізує клякси чорнила (голови, плечі, животи і решта анатомічну маячню) чи заявляє, що євро колись було 1,8, тому тепер мусить бути 1,4 - в такому разі прогнози не збуваються. Якісь схожі гадання на кавових фусах і шизофренічна геометрія була в кінці минулого року на початку цього в багатьох.
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:15
orest
Естественно, мы говорим о серьезном анализе, который учитывает как фундаментальные факторы, так и психологию участников рынка. Последнюю также нельзя сбрасывать со счетов, поскольку на развитых рынках велико влияние спекулянтов. Еще раз подчеркну, что я не вкладываю в это понятие никакого отрицательного смысла. Спекулянты, если они серьезные, принимая решении о стратегии, также обрабатывают много информации и не могут не учитывать прогнозы уважаемых аналитиков. Т.о. прогнозы сами влияют на рынок уже после того, как аналитики их опубликовали.
Ну и черных лебедей, естественно, никто не отменял.
По поводу неуместности применения вспомогательных методов, вроде теханализа, в качестве самостоятельных я с Вами абсолютно согласен.
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:45
И зря. Если на исторических графиках всегда можно обнаружить даже примитивные фигуры вроде линий, от которых отбивался тренд 3 и более раз - значит такие линии будут возникать и в будущем.
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:02
Как кардиограмма
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:30
Абсолютно с вами согласен. Подавляющее большинство подобных прогнозов от маститых Морганов, Голдманов и прочих Парибасов, далеки от истины, рассчитаны на простого обывателя и имеют свои определённые цели.
По сути получается, что снизив курс евро с 1.22 до 1.15, промышленность ЕС,и в первую очередь Германии, получит значительное конкурентное преимущество перед американцами на 6%.
А 6% это уже серьёзно...
Так что поторопимся продать и опустить евро, дабы фрау Меркель достойно, и под фанфары, ушла на заслуженный дембель...
Ну а затем будем ждать аналогичную ответку от ФРС....
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