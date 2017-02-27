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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто бачив книгу заявок на купівлю-продаж акцій, той розуміє, навіщо "аналітики" з різних інвестбанків оприлюднюють прогнози. Оленів ганяти будуть вічно
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Альфе уже можно взять по 27,28
Если откуплюсь сейчас - выйду в ноль. Что тоже уже не плохо (-:
Напоминаю. Слился по 27,15, протупил откупиться по 27 и закинул на "сберегательный". Как раз где то копеек 13 за это время накапало
Наблюдаю дальше, нервы пока позволяют (-:
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.07.2021....................27,2319
Доллар потерял 6 копеек.
МКГ*............7.0432............7.0711...........+0.4%
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, плавно опустились на 1.5 копейки, сделали паузу и отскочили на полкопейки. С выходом на рынок основных игроков надолго уравновесились.
В мире доллар, совершив несколько размашистых колебаний, сейчас вернулся в окрестность уровня, где пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. Напомню, что до этого он подрос. Т.о. гривна укрепляется по отношению к укрепившемуся доллару.
Справочный курс встретили котировками 27.2200 - 27.2400, что на 1 копейку ниже открытия.
НБУ вчера на рынке замечен не был.
В среду объем МБ уменьшился с 439.9 до 428.1 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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