RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7976797779787979
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто бачив книгу заявок на купівлю-продаж акцій, той розуміє, навіщо "аналітики" з різних інвестбанків оприлюднюють прогнози. Оленів ганяти будуть вічно
kmm3
 
Повідомлень: 765
З нами з: 20.03.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:06

27.15-27.17/27.24-27.27
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Альфе уже можно взять по 27,28
Если откуплюсь сейчас - выйду в ноль. Что тоже уже не плохо (-:

Напоминаю. Слился по 27,15, протупил откупиться по 27 и закинул на "сберегательный". Как раз где то копеек 13 за это время накапало
Наблюдаю дальше, нервы пока позволяют (-:
Amat
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 21.12.11
Подякував: 80 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.07.2021....................27,2319
Доллар потерял 6 копеек.

МКГ*............7.0432............7.0711...........+0.4%

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, плавно опустились на 1.5 копейки, сделали паузу и отскочили на полкопейки. С выходом на рынок основных игроков надолго уравновесились.
В мире доллар, совершив несколько размашистых колебаний, сейчас вернулся в окрестность уровня, где пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. Напомню, что до этого он подрос. Т.о. гривна укрепляется по отношению к укрепившемуся доллару.
Справочный курс встретили котировками 27.2200 - 27.2400, что на 1 копейку ниже открытия.

НБУ вчера на рынке замечен не был.

В среду объем МБ уменьшился с 439.9 до 428.1 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5917
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4286 раз.
Подякували: 12758 раз.
 
Профіль
32
16
28
2
  #<1 ... 7976797779787979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: тарасов і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2666, 2667, 2668
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26671 3764555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лип, 2021 10:18
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 755, 756, 757
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7565 1855397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
948 255086
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лип, 2021 14:44
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.